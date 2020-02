Még mélyebb a gödör Dunaújvárosban

Gyakorlatilag végig futott az eredmény után a Kohász a K&H női kézilabdaliga pénteki játéknapján, végül ötgólos vereséget szenvedett az MTK csapatától.

DKKA–MTK 27-32 (6-11)

Dunaújvárosi Sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Hargitai G., Markó G.

DKKA: Stojak, Csapó – Jovovity, Triscsuk 3, Mihály, Cavlovic, Ferenczy, Szalai 3, Grosch 3, Szekerczés 8, Sirián 4, Bouti 3, Kazai 3, Molnár, Braun, Nick. Vezetőedző: György László.

MTK: Suba, Győri – Tóth 11, Dávid-Azari 1, Pál 1, Sallai 2, Fekete 1, Mihálffy 1, Horváth, Gerháth 3, Szabados, Malovic, Juhász, Ferenczi, Dakos 2, Szőllősi-Zácsik 10. Vezetőedző: Vlagyimir Golovin.

Az első néhány perc még az újvárosiakról szólt hellyel-közel, Szekerczés Luca vezető gólja után a következő hálózörrenésre az 5. percig kellett várnunk, Szalai Babett duplázta meg a hazai előnyt, 2-0.

Mindez nem sokáig tartott, hiszen a következő öt percben csupán egy gólt dobtak a hazaiak, míg Vlagyimir Golovin serege ötször is betalált, így már az MTK volt előnyben, 3-5. A félidő középső 10 percében tovább nyílt az olló a két gárda között – ez pedig előbb az NB I góllövőlistájának második helyén álló Tóth Eszter, majd Szőllősi-Zácsik Szandra érdemeihez fűződik (előbbi 3, utóbbi két gólt szerzett ebben a szakaszban – a szerk.), ekkor már 6-11 volt az eredményjelzőn. Továbbra sem volt ellenszer a fővárosiak két húzóemberére (mint ahogyan az egész találkozó alatt nem talált megoldást rájuk György László és csapata), s vezérletükkel nem tudtak feljebb zárkózni a hazaiak, hiába játszottak egyre aktívabban – ehhez nagyban hozzátartozott Suba Sára hétméteres védése is, a szünetben az állás 10-15 volt. A folytatásban sem lassítottak a kék-fehér mezes vendégek, Szőllősi-Zácsik háromszor is beköszönt a játékrész első öt percében, majd Dakos Noémi is fellépett mellé – ekkor hét is volt közte többször, 13-20.

Elúszni látszott Triscsukéknak a pontszerzés reménye is, és hiába produkáltak egy 8-4-es futást a félidő derekáig (21-24), ennél többre nem futotta az erejükből – ismét elléptek a vendégek (21-26), s ettől fogva felváltva estek a gólok, így továbbra sem tud kimászni a gödörből György László együttese, a vége 27-32.