Meg kell lógni az üldözők elől

A Dornbirn elleni meglepő vereséget kell mindenképpen javítania péntek este Innsbruckban a Hydro Fehérvár AV19 együttesének.

Hiába sikerült az Innsbruck elleni hazai vereséget követően egy 9-1-es siker formájában kiütéses győzelmet aratni a Dornbirn ellen múlt vasárnap, hiszen két napra rá a „buldogok” 3-2-re legyőzték rendes játékidőben a Volánt. Természetesen így sincs – még – veszve semmi, a bajnokság két leggyengébb csapatától egy­aránt kikapni viszont finoman szólva sem szerencsés előjel a folytatásra nézve. Négy mérkőzés van hátra a középszakaszból, a Fehérvár pedig jelen pillanatban két pontra áll a még rájátszást jelentő 8., azaz az alsóházi tabella 3. helyén álló Znojmótól – őelőttük a Linz–Villach páros áll, 18-18 egységgel. Mivel a fehérvá­riakat jobb gólkülönbségük révén már az Innsbruck is megelőzi, valódi „hatpontos” csata vár Stipsiczékre a „cápák” otthonában.

– Az emberelőnyös játékunkon javítanunk kell, ezen a téren nem voltunk elég hatékonyak. Minél kevesebb hibával kell játszanunk, mert azok megbosszulják magukat, ahogy az az elmúlt mérkőzésen is történt – nyilatkozta ­Szita Donát.

– Voltak jobb és rosszabb mérkőzéseink a szezon során, remélem, most már megtaláljuk azt a játékunkat, ami eredményre vezet. Kemény mérkőzésre számítok, ez a három csapat (Fehérvár, Innsbruck, Dornbirn – a szerk.) mindent megtesz, hogy odaérjen a rájátszásra, hatalmas küzdelem lesz. Ezért is döntöttünk úgy, hogy a Dornbirn elleni találkozó után nem megyünk haza, így rengeteg energiát meg tudunk spórolni a mérkőzésre – tette hozzá Antti Karhula vezetőedző.