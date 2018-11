Maximális fegyelemmel tenné a dolgát a DKKA

– Az biztos, hogy a továbbjutás sorsa jövő hét vasárnap, idegenben dől majd el. Az is biztos, hogy egy nagyon nehéz párharc vár ránk, szóval mindkét mérkőzésen jó teljesítményt kell nyújtanunk ahhoz, hogy legyőzzük a spanyolokat. A Bera Bera játékosai kiválóak az egy-egy elleni párharcokban, a labda nélküli mozgásokat is nagyon jól csinálják, szóval a védekezésünknek még stabilabbnak kell lennie. Fontos lesz az is, hogy milyen lesz a beálló körüli védekezésünk, illetve a támadójátékunknál minimálisra kell csökkenteni a technikai hibák számát, ugyanakkor a visszarendeződésre is figyelnünk kell – hívta fel a figyelmet az újvárosi szakvezető.

