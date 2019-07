Mátó Sára országos csúccsal ezüstérmes!

Mozgalmas volt a vasárnap is magyar szempontból az ifjúsági, azaz U20-as atlétikai Európa-bajnokságon. Három fehérvári gyalogló, egy dunaújvárosi arakos távolugró, és egy fehérvári gátfutó is a legjobbak között viaskodott. Mátó Sára egészen káprázatos futással nyert Eb-ezüstöt.

A gyaloglók 10 kilométeres női versenyében a Hunyadi DSE kiválósága, Csörgő Dóra egyéni legjobbjával, 50 perc 23,00 másodperces idővel a 13. helyen ért célba. A férfiak ugyanilyen távú számában a kisebb fehérvári atlétika-műhely két ifjút delegált. Tóth Norbert egyéni csúcsot gyalogolt, 45:05,75-ös ideje a 18. helyre volt elég. Klubtársa, Varga Máté 48:53,55-ös idővel tudta le a 10 000 métert, a 20. helyen zárt. Edzőjük, Őze Tibor igazán büszke lehetett a Bregyó melletti aszfaltos járdáról az Eb döntőjéig jutó tanítványaira.

Endrész Klaudia, az ARAK dunaújvárosi távolugrója a szombati kvalifikáció során egyetlen ugrással 610 centivel jutott döntőbe, azonban a vasárnapi fináléban nem tudta elővarázsolni legjobb formáját. Szoros volt a verseny a dobogón, az olasz Iapichino 6,58 méterrel, 6 centivel ugorva többet a második helyen zárt svéd Johanssonnál lett Európa-bajnok. A 18 esztendős Endrész 518 centire repült, ami jócskán egyéni legjobbjától (631 cm), s ezzel a 10. helyen fejezte be a versenyt. A 4×100-as női váltó, melyben Furulyás Lili, Bacsa Fanni, Nagy Pálma mellett a pénteken 100 méteren döntős Takács Boglárka is futott, a 14. lett.

Talán a legnagyobb várakozás a nők 400 méteres gátfutását előzte meg. Az ARAK Utánpótlás Akadémia kiválósága, Mátó Sára az előfutamban és a középdöntőben is meggyőző volt, hát még a fináléban! A 18 éves fehérvári lány szenzációs futással új junior magyar csúcsot ért el, s alig lemaradva a holland Femke Bol mögött, 56,89 másodperccel lett ezüstérmes. Ideje nem csupán az U20, de az U23 korosztályban is országos rekord. Utóbbi esetében egy 35 esztendeje fennálló csúcsot adott át a múltnak. A bronzérem a spanyol Sara Gallego nyakába került. Ugyanebben a futamban Molnár Janka is egyéni csúcsot repesztett, 57,64-el lett az ötödik.

Mátó Sára a nap végén aztán rajthoz állt a 4×400 méteres váltó tagjaként is. Répássy Hanna, majd Kőszegi Mira után nyargalt Tölgyesi Előd tanítványa, végül Molnár Janka vitte célba a stafétát. Alig maradtak le a magyar lányok a dobogóról, még két század sem volt a különbség a harmadikként célba érő lengyelek és Mátó Sáráék között. A számot a brit váltó nyerte.