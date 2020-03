Marad a konditerem

Az olimpiára, illetve olimpiai selejtezőkre készülő, egyéni sportot űzők életét is felforgatta a koronavírus, illetve az azt követő biztonsági intézkedések. A fehérvári úszó, Bordás Beatrix is ebben a hajóban evez.

– Mondhatni, még azelőtt véget ért a 2020-as tavaszi szezon, hogy elkezdődhetett volna – nyilatkozta a Hullám 91 úszója. – A fehérvári uszoda bezárásával maradt a konditerem, de a vízérzékelés és a többi fontos elem kiesése komoly veszteség.

Mivel az olimpiai kvótát adó versenyek jelentős, túlnyomó többségét törölték a naptárból, adja magát a kérdés: egyénileg, csupán az „A” szintidő elleni küzdelem erejéig nem megoldható, hogy a sportolók birtokukba vegyék az uszodákat?

– Ilyen sajnos nem létezik az úszásban. Ehhez hasonló a csúcskísérlet, de ahogy azt is, úgy az olimpiai kvótát is csak versenyhelyzetben lehet kivitelezni, megszerezni. Jelen helyzetben viszont nincs olyan szövetség, amely ezt be merné vállalni – és ez a jó döntés. Stockholmba mentem volna, de az is elmarad, emellett volt olyan forgatókönyv is, hogy az országos bajnokságot (március 24–28.) megrendezhették volna, ugyanakkor véleményem szerint semmit sem szabad erőltetni, annak semmi értelme, hogy két héttel egy verseny után minden résztvevő karanténba kerüljön. Részletekkel nem tudok szolgálni, de információim szerint az olimpiai kvótával már rendelkező magyaroknak van lehetőségük a felkészülésre olyan helyeken, ahol a vírus nincs jelen. Természetesen sajnálom, hogy így nem lesz lehetőségem a kvóta megszerzésére, azt viszont nem tartom sportszerűnek, hogy azokban az országokban, ahol kevésbé veszik komolyan a vírust, rendeznek olimpiai kvótát osztó nemzeti bajnokságokat.

A kialakult helyzetben nem­csak fizikálisan, hanem mentálisan is fittnek kell maradni.

– Tisztában vagyok a helyzet komolyságával, de az embernek attól még a kedvét szegi, hogy mindenhonnan csak ezt hallja, és egy idő után bizonyos fokú frusztráció is megjelenik. Az mindenképpen pozitívum lett volna, hogy bár a nagyközönség előtt bezárják az uszodát, az élsportolóknak hagynak lehetőséget a készülésre, de ezt nem az én tisztem eldönteni.

A vírus mellett egyéb egészségügyi problémák is nehezítik a fehérvári úszó mindennapjait.

– Elég komoly térdsérüléssel is bajlódtam, illetve bajlódom még mindig, és mivel az eddigi kezelések nem használtak, nagy valószínűség szerint műtét következik majd. Ha a dolgok pozitív oldalát nézzük, az is előfordulhat, hogy a vírus okozta felfordulás és a sérülésem utáni rehabilitáció egy időben ér majd véget. A konditeremben az erőmet igyekszem megőrizni, de az igazat megvallva azért úszkálnék már egy kicsit.

Ami a július 14. és augusztus 9. között megrendezendő tokiói olimpiát illeti, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság továbbra is kivárásra játszik, egyelőre úgy tűnik, megtartják az eseményt.