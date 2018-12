Magabiztosan hozták kéziseink a kötelezőt

A Hollandia elleni háromgólos vereséget követően egyértelmű volt, hogy a horvátok elleni mérkőzésen kötelező győznie a magyar női kézilabda-válogatottnak, ha tovább akarunk jutni a csoportból. Kim Rasmussen együttese ebben a szellemben játszott, és végig vezetve tudott győzni.

Horvátország–Magyarország 18-24 (9-13)

Montbéliard, vezette: Ana Vranes, Marlis Wenninger (osztrákok).

Horvátország: Kapitanovic (Pijevic) – Prkacin, P. Posavec 1, KRSNIK 8, S. Posavec 1, Milosavljevic 1, Turk 1, Kalaus 1, Jezic, Plahinek, Milosevic, Dezic, Glavan 1, Debelic 4, Blazevic. Szövetségi kapitány: Nenad Sostaric.

Magyarország: BÍRÓ (Kiss É.) – SCHATZL 5, Tóth G. 1, Lukács 2, Orbán A., KOVÁCS A. 5, Planéta, Kovacsics 4, Pálos-Bognár B., Lakatos R., Janurik, Szalai, Mészáros R., Szabó L., Tóvizi 1, Kazai 1, HÁFRA 5. Szövetségi kapitány: Kim Rasmussen.

Hétméteresek: 5, ill. 6.

Kiállítás: 14, illetve 8 perc.

Bíró-védés, Kovacsics-gól és horvát kiállítás is jutott rögtön az első percre, a játék képe pedig az első tíz percben igen hektikus maradt. Mindkét együttes hétmétereseket hibázott, a magyar válogatott azonban Háfra és Kovacsics vezetésével végig uralni tudta a játékot. A kezdeti megilletődést követően már gólokban is megmutatkozott lányaink mezőnyfölénye, a 12. percben már öt góllal vezettek a mieink. A félidő közepére állandósult a háromgólos magyar vezetés, védekezésben pedig sikerült fegyelmezettnek maradni. Az ellenfél kapuja előtt 7-2 után nem igazán találtuk a ritmust, Háfra akció- és Kovacsics hetesgólja kellett, hogy visszaálljon a négygólos különbség. A hullámvölgyből kilábalva Bíró védése és Kovacsics újabb gólja után a 25. percben ismét öt gól volt a magyar válogatott előnye, 11-6-ot mutatott az eredményjelző. A dudaszót követően négygólos magyar előnnyel, 13-9-es eredménnyel vonultak pihenőre a csapatok.

Az első félidőben kiemelkedő, 53 százalékos hatékony­sággal hárító Bíró újabb vé­désével indult a második játékrész, miközben Háfra és Kovács Anna góljaival tovább tudtuk növelni előnyünket. A nagyobb vezetés tudatában csökkent a koncentráció magyar részről, háromszor is ziccerig jutottak a horvátok – igaz, Bíró bravúrral védett egyet. A mérkőzés előrehaladtával egyre inkább fáradtak a horvátok, így a magyar megtorpanás ellenére is sikerült magabiztosan vezetni, a 44. percben már nyolcgólos volt a két csapat közötti különbség, még úgy is, hogy az egyre agresszívabban játszó horvátok folyamatosan töredezték a játékot. Az utolsó öt percre fordulva 23-17 volt az eredmény ide, a különbség pedig a végén ugyanennyi maradt,

24-18-ra győzött Magyarország!

