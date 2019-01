Magabiztos sikert aratott az utolsó Zágráb ellen az AV19

Régi ismerős, a korábban KHL-t is megjáró Medvescak Zagreb érkezett Fehérvárra, ám a kóros szponzorhiányban szenvedő horvát jégkorongozók innen is pont nélkül, gólokkal megpakolva voltak kénytelenek távozni.

Fehérvár AV19–Medvescak Zagreb 10–0 (3-0, 5-0, 2-0)

Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, 2988 néző. V.: Trilar, Baluska, Soós, Zgonc

Fehérvár: Carruth – Harty, Szabó D., Kuralt, Hári 1, Erdély – Meland, Caruso (3), Koskiranta 2 (1), Luttinen 1 (2), Sofron 2 (2) – Tikkanen 1, Stipsicz, Phillips 1 (3), Sárpátki 1 (3), Reisz 1 – Wishart. Vezetőedző: Hannu Järvenpää.

Zagreb: Filipec – Robar, Jacmenjak, Vedlin, Brencun, Mikulic – Tadic, Cepon, Jarcov, Simsic, Jankovic – Senzel, Curcic, Paulovic, Burazin. Vezetőedző: Danijel Kolombo

Ambivalens érzésekkel érkezhettek a fehérvári fanatikusok az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokba, hiszen amellett, hogy messze földön híres a Volán-Medvescak barátság, azzal a nem titkolt vággyal látogattak ki, hogy egy sima, fölényes győzelmet lássanak

Ezen kívánságuk be is teljesült, az első hazai találatra ráadásul csak kicsivel több, mint másfél percet kellett várni: Luttinen hajtott rá saját kipattanójára, és be is pofozta azt a kapuba, 1-0. Három perccel később újabb találat született, egy kapu előtti kavarodás után Phillips talált be, 2-0. Az első komolyabb zágrábi lövés öt perc után érkezett a hosszú idő után kezdő Kornakker kapujára, de Robar lövését magabiztosan védte a hálóőr. Kilenc perccel a vége előtt ismét talpra ugrott a publikum, miután Tikkanen unta meg az adogatást, és lőtt a bal felsőbe, 3-0. Egy harmadnyi játék után is egyértelmű volt, hogy ez a találkozó a két és fél sorral felálló Zágráb ellen alig több egy edzésnél, de a hátralévő nehéz időszak előtt mindenképpen jót tett a játékosok önbizalmának a mutatott játék.

A második harmad hasonlóan eredményesen indult, alig két perc után egy Koskiranta-Sárpátki összjáték után előbbi lőtte a kipattanót a kapuba, 4-0. Négy perccel később lemásolta előző gólját Koskiranta, ezúttal Sofron lövése után csapott le a korongra, 5-0. Ezután a zágrábi fiatalok pillanatai jöttek, előbb Robar, majd Mikulic lövésénél hárított szépen Filipec. A mérkőzés első kiállításáig a 30. percig kellett várni, amit előbb kivédekezett a Fehérvár, majd egy kiemelt koronggal Hári lépett ki, és lőtt gólt ziccerben, 6-0. Az újabb találat után kapust cseréltek a vendégek, de másfél perccel később Reisz Áron már fel is avatta Nikolicot, 7-0. Rövid szünet után egy gyors támadás végén Phillips passzát váltotta gólra Sárpátki, 8-0. Kevesebb, mint négy perccel a vége előtt esett a legnagyobb vendéghelyzet, Mikulic passza után Senzel húzta el a korongot Kornakker mellett, aki gyönyörű mozdulattal, egy hatalmas spárgát lenyomva hárította a lövést.

A harmadik harmadra a Volán is kiengedett, de két gólt még így is szereztek. Mindkét találatot egy játékos, Sofron István jegyezte, ő tette fel a pontot erre az egyhangú, 10-0-val véget érő i-re.

Legközelebb vasárnap 16 órakor, Grazban lép jégre a Fehérvár, amely mérkőzés a rájátszás szempontjából rendkívül fontos lesz. Annyi biztos, hogy a főpróbán semmi sem fog múlni.