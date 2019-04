Lila-sárga sikerrel ért véget a női pólódöntő első meccse

A női vízilabda OB I döntőjében ismét az UVSE együttesével néznek farkasszemet a dunaújvárosi pólósok.

A decemberi Szuperkupa-döntő után ezúttal a bajnoki fináléban veselkedik neki a Dunaújváros annak, ami az elmúlt években nem igazán jött össze Gurisattiék számára: legyőzni az UVSE csapatát. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc első mérkőzésén bajnoki döntőhöz méltó játékot láthatott a közönség.

Az első, technikai hibáktól sem mentes támadásokat követően Keszthelyi Rita kapott remek átadást hátulról,majd Rebecca Parkeshoz továbbított, aki megszerezte meg a párharc első gólját, 1-0. Az első újvárosi fór kimaradt, rögtön utána pedig az UVSE is elpuskázta első emberelőnyös helyzetét. Az első negyed feléhez érve továbbra is csak egy nulla szerepelt a DUE neve mellett, ami csak az acélos védekezésnek köszönhetően nem jelentett akkora problémát. Szemmel láthatóan idegesen kezdtek a csapatok, amit Mihók Attila, a dunaújvárosiak trénere elégelt meg először, két perccel a negyed vége előtt kikérte első idejét. Laura Aarts újabb védése után Gurisatti Gréta emelt a keresztlécre, míg a találkozó második gólját Keszthelyi Rita szerezte, ötméteresből, 2-0.

Válogatott kapushoz méltó, hatalmas Gangl Edina védéssel kezdődött a második nyolc perc, az azt követő ötméteresnél azonban már ő is tehetetlen volt, Garda Krisztina vágta be a büntetőt, 2-1. Tartotta magát az egygólos különbség, előbb alaposan megjáratták – vízipólós zsargonnal élve szárították – a labdát az újpestiek, amely akció végén Faragó mattolta Aartsot, majd Menczinger Kata lőtt Gangl kapujába, 3-2. Szűcs Gabriella góljával kettőre nőtt a különbség, Keszthelyi pedig már 5-2-re alakította az állást. Peches helyzet is akadt, Gurisatti elúszott az előredobott labda mellett, amiből fordulva Antal Dóra talált be, míg a félidei 7-3-as eredményt Vályi Vanda állította be.

Az elsőhöz kísértetiesen hasonlóan kezdődött a harmadik negyed, pontatlan támadások itt-ott, gól viszont csak ott: Kiss Eszter és Antal Dóra növelte tovább az újpestiek előnyét, 9-3. Ekkor azonban jött Garda, aki két góljával közelebb hozta csapatát, 9-5.

Hokisokhoz illő góllal szerezte meg az utolsó negyed első találatát az UVSE, Lara Luka ért bele egy távoli lövésbe, becsapva a vetődő Kiss Alexandrát, 10-5. Keszthelyi és Brezovszki gyors gólváltása után nem változott a különbség, előbbi újabb találata viszont már hatgólosra növelte a különbséget, 12-6. Parkes gólja után a magabiztos előny tudatában egyre lazábban védekezett a hazai együttes, aminek következtében Garda egy és Luka két góljával közelebb férkőzött a DUE, kialakítva a 13-9-es végeredményt.

Az előny tehát az UVSE-nél, folytatás kedden 18.45-től, szintén Budapesten.

JEGYZŐKÖNYV

UVSE-Hunguest Hotels–DUE Maarsk-Graphics 13-9 (2-0, 5-3,

2-2, 4-4)

Hajós Alfréd Sportuszoda, 350 néző. V.: Füzesi Zsolt, Fodor Rajmund

UVSE: Gangl (kapus) – Parkes 2, Keszthelyi 4, Faragó 1, Szűcs G. 1, Sevenich,

Ayre. Cserék: Antal 2, Kiss E. 3, Rybanska, Valeri, Baksa. Vezetőedző:

Benczur Márton

DUE: Aarts (kapus) – Brezovszki 1, Vályi 1, Mahieu, Huszti, Garda 4,

Menczinger 1. Cserék: Kiss A. (kapus), Gurisatti, Horváth B., Luka 2,

Ziegler, Szellák. Vezetőedző: Mihók Attila

Kiállítások/gól: 4/2, ill. 3/1 Büntetők/gól: 2/2, ill. 2/2