Legyűrni a somogyiakat: ez az Alba Fehérvár célja

A zalai vereség után a rapszodikus somogyiak ellen kell javítania az Alba kosárcsapatának. A hazaiak számítanak majd esélyesnek.

Ezt ne hagyja ki! Unod a krumplipürét? Készíts ünnepi salátákat unalmas köretek helyett!

Az oroszlányi, hosszabbítás, 102-99-es siker után múlt hétvégén Zalába is győzelmi reményekkel utaztak a koronázóvárosiak, volt is esélyük a sikerre.

Azzal együtt is, hogy pocsékul kezdtek, azonban a meccs hajrájában átvették az irányítást és a vezetést, ám előnyüket nem tudták megtartani, végül rendkívüli izgalmak közepette, 88-86-os vereséget szenvedtek. A tabella 6. helyén várják a péntek esti randevút, 6 győzelemmel és 5 vereséggel, a vendégek 5 siker mellett 6 alkalommal vonultak le vesztesen a parkettről, a 10. pozícióban tanyáznak.

A két gárda között a Pécs, a Debrecen és a Zalaegerszeg található a táblázaton. A somogyiak váltakozó sikerrel vívják meccseiket, nemrégiben hatalmas meglepetésre otthon kaptak ki a sereghajtó, előzőleg meccset nyerni nem képes jászberényiektől, 69-68-ra, ugyanakkor magabiztosan verték a fehérváriakat legyőző KTE-t 87-62-re, valamint 99-82-re nyertek a tavalyi bronz­érmes, idén is jól kezdő pécsiek ellen Baranyában.

A pénteki meccset eredetileg szombatra írták ki, ám az élő tévés közvetítés miatt egy nappal korábban rendezik a találkozót.

– Sokkal jobb teljesítményt kell nyújtanunk, mint tettük azt Egerszegen, fontos lesz, hogy ne aludjunk el, hanem magabiztosan kezdjünk. Az okozta a vesztünket a ZTE ellen, hogy az elején hagytuk ellépni a hazaiakat, nagyon sok pontot kaptunk, ezúttal negyven percen keresztül kell koncentrálnunk. A támadójátékunk jó, a védekezésünkön kell javítani, ez lesz a kulcsa a pénteki összecsapásnak. Úgy kell egész meccsen teljesítenünk, ahogy tettük Zalában a második félidőben. A célunk nem lehet más, mint a győzelem – mondta a fehérváriak válogatott centere, Molnár Márton.