Küzdöttek a fehérvári kosarasok, de a litvánok léptek tovább a kupában

Nyert, mégsem lépett a nyolc közé az Európa Kupában az Alba Fehérvár. A 78–76-os siker kevés volt a negyeddöntőhöz.

Miután múlt kedden, Litvániá­ban 13 pontos, 87–74-es vereséget szenvedett az Alba a FIBA Europe Cup negyeddöntőjének odavágóján, adott volt a feladat, ennél nagyobb különbséggel nyerni. Simpson alapvonali triplájával indult a meccs, Bickauskis kétpontossal felelt, majd dobott egy hármast is, átvették a vezetést a látogatók, 3–5. Hill csak egyik büntetőjét dobta be, ám Keller Ákos zsákolt látványosan, majd begyötört egy lepattanót, négy ponttal vezettek a fehérváriak. Gaines révén egalizált a Juventus, Keller Ákost Horton váltotta centerben. Később Hill helyett Kovács Ákos érkezett irányítani, Pointer helyét pedig Mohammed foglalta el.

Simpson hármasa után a túloldalon Horton szerelt látványosan. A bírók úgy ítélték meg, a labda leszálló ágban volt, bár a hazai közönség méltatlankodott, megadták a találatot. Horton és Lóránt szerzett pontokat, Mohammed is beszállt, tíz perc után 25–21-re vezetett az Alba. Simpson zsákolt, a túloldalon Ireland ügyeskedett, aztán Hill jóvoltából hét ponttal ellépett a Fehérvár,

38–31. Hill és Simpson lendülete nem tört meg, Dendy kétszer beköszönt. Az első félidőt követően 46–40 állt a táblán.

Nagyszünet után az első pontokat a hazaiak szerezték, araszolt előre a Juventus, aztán Kupsas is elkapta a fonalat, 48–47. Felváltva estek a kosarak, a házigazdák vezettek, aztán Buterlevicius révén már a vendégeknél volt az előny. Nem estek be a hazaiak dobásai, a vendégeknél Gaines sikeres volt, Mohammed révén fordított az Alba. A harmadik negyedet Filipovics elképesztő kosara zárta, a saját palánkja alatt engedte el a labdát, ami a túloldali gyűrűbe hullt, 63–58. Filipovics eztán is jól célzott, igaz közelebbről, az Utenában Buterlevicius remekelt. Hill pontjai jöttek (69–63), Siksnius mutatott szép dolgokat, Mohammed és Simpson távoli kísérletei nem értek célba, Buterlevicius betalált, 71–68. Állandósult az 5–6 pontos differencia, a fehérváriak végül 78–76-ra nyertek, ám ez nem volt elég a nyolc közé jutáshoz.

