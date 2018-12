Kupaellenféllel szemben készülhetnek Felcsúton

A labdarúgó Magyar Kupában soron következő ellenfele, a Paks ellen lép pályára szombaton Benczés Miklós csapata.

Négypontos hátrányt kell ledolgoznia a Puskás Akadémia FC-nek a tabellán egy hellyel előtte álló Pakssal szemben, amely folyamatban az első lépést a Tolna megyeiek mai legyőzése jelenthetné. Kifejezetten fontos lenne ez a három pont a PAFC számára abból a szempontból is, hogy legutóbbi nyolc mérkőzésén nem tudott egymás után két mérkőzést nyerni, egy siker után mindig becsúszott egy vereség.

Tovább folytatná otthoni sikereit a felcsúti gárda

A Pénzügyőr elleni hatgólos, fölényes győzelem a Magyar Kupában jelenthet egy pluszt, ahogy Bokros Szilárd fogalmazott, feltöltődve és magabiztosan tudnak nekivágni a téli szünet előtti utolsó két bajnoki mérkőzésnek. A két csapat első, augusztus 25-i mérkőzésén egygólos paksi siker született, Hahn János duplájára és Hegedűs János balszerencsés öngóljára Latifi és Arabuli góljaival tudott csak válaszolni a Puskás Akadémia. Utóbbi játékos a PAFC házi góllövőlistájának második helyén áll, így tőle, valamint az ötgólos Knezevictől várják majd a gólokat a szurkolók. A hazai pálya előnye is a Puskás Akadémia mellett szól, ugyanis szemmel láthatóan jobban megy a játék a PAFC-nak Felcsúton, mint vendégségben.

Az eddigi 16 mérkőzésből nyolcat otthon, nyolcat idegenben játszó alakulat eredményei önmagukért beszélnek: otthon öt győzelem mellett egy döntetlen és két vereség a mérleg, míg idegenben igen szerény volt a „termés”, mindössze egy DVTK elleni döntetlenre futotta, hét vereség mellett. A mérkőzés előtt Varga József, a PAFC középpályása így nyilatkozott: – A kupamérkőzés jót tett a csapatnak, nehéz talajon, defenzív csapatnak tudtunk gólokat rúgni. Hatékonyabbnak kell lennünk az ellenfél kapuja előtt, így nyugodtabb mérkőzéseket is tudnánk játszani. Az említett kupamérkőzésen két gólt szerző Radó András szintén győzelemre számít a 17 órakor kezdődő találkozón. – Mindenképpen egy harapós Paksra számítok, ők is egy rossz szériának szeretnének véget vetni. Remélem, hogy itthoni jó formánk ezen a mérkőzésen is megmarad, és győzni tudunk – zárta nyilatkozatát Radó.

