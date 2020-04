Kreatív feladatokkal motiválja a karantén alatt játékosait a Fehérvár Lionz

A koronavírus-fertőzés veszélye miatt nemrégiben a Fehérvár Lionz ultimate frizbi csapata is felfüggesztette a csoportos edzéseket. Az egyesület vezetőjével, Misi Anettel beszélgettünk lehetőségeikről.

A koronavírus mennyire írta át a csapat életét, jövőbeli terveit?

– Természetesen a mi terveinket is felülírta, elmaradnak az edzések, a versenyek, szünetel a közösségi életünk. Csak online tartjuk a kapcsolatot a csapattagokkal. Fájó, hogy mostanában indítottuk volna két nagy toborzót is, először lányoknak, utána később fiúknak, de a helyzet miatt ezek is halasztódnak.

Mikor döntöttek úgy, hogy leállnak az edzésekkel?

– Március közepén már mi is azon tanakodtunk, hogy tartsunk-e tovább edzéseket nagyon szigorított szabályok szerint, vagy inkább egyáltalán ne „kockáztassunk”. Aztán bezárták a tornatermeket, majd edzőpályánkat, a MÁV Stadiont is, így tulajdonképpen az élet meghozta helyettünk a fájdalmas döntést.

Van-e lehetőségük a karantén ideje alatt otthon edzeni?

– Ultimate frizbire egy lakásban edzeni nem könnyű, hisz dobálni nem lehet egy szobában. Erre kitaláltunk egy „Karandisc Challenge” nevű játékot, mely egyedül, koronggal elvégezhető egyszerű „helyben dobó” és elkapó gyakorlatokat foglal magába. Mindezt azért, hogy ne felejtsük el, milyen korongot fogni, illetve némi korongkészség is fejleszthető velük.

Ezen túl egy szobában csak erősítéseket lehet hatékonyan csinálni, a mi szintünkön nagyon fontosak a futó és robbanékonysági edzések, amiket szerencsére egyénileg is lehet végezni. Ehhez viszont kell némi szabad tér. Így mi a „Maradj otthon” jelszó fényében engedélyezett szabad levegőn mozgást, sportolást nagyon fontosnak tartjuk, sőt ösztönözzük a csapaton belül. Mindenki talál a lakóhelye közelében egy kisebb sík füves területet, jó esetben egy gyalogosan vagy biciklivel megközelíthető nem lezárt focipályát is, ahol anélkül edzhet a szabadban, hogy másokkal érintkezne, vagy a közelébe kerülne. Egy kisebb területen lehet végezni vonalazást, esetleg pliometrikus edzést, egy futball pályán pedig a sprintekre is rá lehet gyúrni, ami nálunk nagyon fontos.

A dobóedzés viszont most kényes téma, mert a korong ugye kézről kézre száll. Kérjük a csapattagoktól, hogy ha lehet, csak olyan emberrel dobáljanak, akivel egy háztartásban élnek, vegyék rá a tesót vagy a párjukat egy kis frizbizésre. Ha mégis mással dobálnak, (amit most nem javaslunk,) akkor pedig fokozottan figyeljenek oda a fertőtlenítésre, többször is dobálás közben.

Milyen módszerekkel motiválják játékosaikat? Hogy kommunikálnak velük?

– Mindig is biztattuk a csapattagokat a heti két közös edzésen túl az egyéni tréningre is. Erről mindenki saját edzésnaplót vezet, amihez most bevezettünk egy új pontozási rendszert. Itt leginkább az egyéni, kis területen is végezhető futó és robbanékonysági edzéseket értékeljük. Természetesen a dobálás vagy erősítés is pontot kap. Meghatároztunk különböző szinteket, amiket szeretnénk, ha ezalatt az időszak alatt a játékosaink teljesítenének. Aki eléri a legmagasabb szintet, még az is lehet, hogy jobb lesz, mintha csak a sima edzésekre járt volna.

Egy évvel ezelőtt tartottak egy sikeres női toborzót. Mennyire váltak be az újoncok?

– Szerencsére azon lányok többsége, akik egy éve csatlakoztak hozzánk, sikeresen beépültek a csapatba, és most már minden edzésen legalább annyi női játékosunk van, mint férfi. Már versenyeken, többféle kategóriában is részt vettek az újoncok, de természetesen számukra ez még a tapasztalatszerzés időszaka.

Ahogy korábban is említettem, mostanában vágtunk volna bele egy újabb női toborzóba, amit egy férfi verzió is követett volna. A diák sportnapokat is szerettük volna felhasználni erre, ám attól tartok, idén tavasszal ezekre már nem kerül sor.

Már nagyon várjuk, hogy újra együtt edzhessünk, járhassunk ultimate versenyekre, és tovább bővülhessen a Fehérvár Lionz csapata.