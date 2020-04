Kovácsik Ádám és két elődje is április első hetében született

Sportberkekben általános a nézet: a kapusok nem teljesen „százasok”, aki keményen süvítő labda elé áll, abban van némi bolondság. Április elseje ugyan elmúlt néhány nappal, mégis felettébb érdekes, hogy a székesfehérvári labdarúgás három kiemelkedő hálóőre is ezen időszakban ünnepli születésnapját.

A Vidi történetének első Magyar Kupa-diadalában el­évülhetetlen érdemeket szerzett 2006-ban Sebők Zsolt. A mindig makulátlan frizurával, a kósza hajtincseket akkurátusan megzabolázva pályára lépő kapus éppen április 3-án ünnepelte 41. születésnapját. Sebők 2004 és 2011 között őrizte a Vidi kapuját, egy esztendővel később érkezett Fehérvárra, mint ahogy Végh Zoltán távozott. A népszerű „Pipa” 2001 és 2003 között 63 bajnokin állt a piros-kékek gólvonala előtt, s április 7-én ünnepli immár 49. szülinapját. A MOL Fehérvár FC jelenlegi első számú kapusa, Kovácsik Ádám is áprilisi. A számmisztikára rendkívül kényes portás szinte csak négyesekben tud gondolkodni, ami nem csoda, hiszen 1991. negyedik hó negyedikén született. A kollégák lapunkon keresztül kívántak egymásnak boldog születésnapot.

– Óriási buli biztos nem lesz, de a feleségem és a kisfiam mindenképpen részt vesz rajta. Biztos jólesnek majd a telefonon vagy online-felületen érkező üzenetek, de ez már a 29., nem akkora öröm, mint gyerekkoromban volt, mikor mindenki körbetáncolja az embert – mosolygott a telefon túlvégén Kovácsik Ádám. – A feleségem nagyon nagy fantáziával bír, biztos meglep valamivel. A család most nem ül össze, anyósom és apósom Nagymaroson élnek, velük biztos találkozunk. A szüleimmel azonban mostanában nem futunk össze, nehogy esélyt adjunk a fertőzésnek.

A Vidi hálóőre nem tudta, hogy szinte napra pontosan húsz év van közte és a között a kapus között, akihez évekkel ezelőtt nagyon közel állt.

– Nagyon szerettem a játékát, többször is labdaszedő voltam mögötte, mikor én a Fradi utánpótlásában fociztam. Mindig felnéztem rá, örültem, mikor a válogatottba is meghívót kapott, s játszott. Az egyik kapus volt azok közül, aki szerintem nagyon jól védett. Mindenkitől lehet tanulni, így tőle is ellestem néhány dolgot. Folyamatosan hallani lehetett a hangját, nagyon jól irányított, s kiválóan helyezkedett, könnyűnek látszódtak azok a védések is, melyek egyébként rendkívül nehezek voltak. Olvasta a játékot.

A fehérváriak 74-es mezszámot viselő kapusa folyamatosan, még a tévé előtt ülve is tanul. Az Atlético hálóőrétől, Oblaktól a helyezkedéseket, az ugrásokat próbálja ellesni, a Barcelona kapusának, Ter Stegennek pedig a rúgótechnikáját irigyli. Kémleli azt is, bizonyos játékszituációkban milyen döntéseket hoznak a portások, hogyan passzolnak, vagy indítanak esetleg akciót a kapuból.

De van, aki őt is árgus szemekkel követi.

– Ádám pályafutását évek óta követem, örülök, hogy a Vidinek ilyen jó kapusa van. De miután Kovács Dániel tőlünk igazolt Fehérvárra, őt sem tévesztem szem elől, sőt, az U21-es válogatott edzőjeként Gundel-Takács Bence sem esik ki a látókörömből – mesélte az NB II-es Soroksár kapusedzőjeként és az U21-es válogatottnál is dolgozó Végh Zoltán. – Kovácsik nincs könnyű helyzetben, mert egy ilyen erős csapatban kevés dolga akad, csakis bravúrokkal tűnhet ki. De úgy látom, az esetek nagy többségében jól megoldja a feladatát. Örülök, hogy megmaradtam az emlékezetében, majd ha találkozunk, megbeszéljük, mi az, amit elle­sett – nevetett Végh, aki 570 bajnoki mérkőzésével a magyar NB I csúcstartója. Fehérváron két évet futballozott az MTK kölcsönjátékosaként.

– Az első évem nagyon jól sikerült a Vidivel, a felsőházban végeztünk a csapattal, Várhidi Péter volt akkor a vezetőedző. Sokáig meneteltünk, jól játszottunk, remek gárdát alkottunk. A második szezonom őszi idénye nagyon rosszul alakult, az alsóházba szorultunk, de tavasszal majdnem minden meccsünket megnyertük az új edzővel, Bicskei Bertalannal a 8. helyen zártunk. Nagyon jó emlékeim vannak Fehérvárról, rengeteget fejlődtem akkor Tőkés László kapusedző segítségével. Jó alapot teremtett a fehérvári időszak, mert azt követően volt néhány jó évem az MTK-nál, és a válogatottba is bekerültem.

Az élvonalban töltött 23 esztendő alatt akadt két játékos, akikkel gyakran nem tudott mit kezdeni.

– Illés Béla és Lipcsei Péter sok gólt rúgtak nekem, s ők az a két játékos, akiknek egyetlen tizenegyesét sem tudtam megfogni. Nehéz volt ellenük egy-egy ziccerhelyzetet megoldani. Néhány évig vezettem egy statisztikát, hogy kik találtak be nekem, de egy idő után követhetetlen volt – mondta Pipa, aki 16-17 éves lehetett, mikor bekerült a Veszprém felnőttcsapatába, s egy mérkőzés szünetében viccelődött az egyik játékossal, hogy az ő lövését még a pipából is kifejeli. Szállt is a labda a felső sarok felé, Végh Zoli pedig tényleg kistukkolta a pipából. Azóta Pipa. De nem pipázik a vírusjárvány miatti kényszerű szünetben, mint ahogy Kovácsik Ádám sem.

– Az erősítő gyakorlatok nekem is ugyanolyanok, mint a mezőnyjátékosoknak. Azonban én teljesen más futóedzéseket végzek Brockhauser István kapusedzőnk távoli irányítása mellett. Kisebb gyorsmozgásokat, gátas gyakorlatokat kell végeznem itthon – ecsetelte a hétköznapokat a Vidi kapusa. – A kertben edzem, valamint Nagymaroson töltjük a napjainkat, s az itteni, elhagyatott focipályán mozgok. De labdázni nehezebb, mint egy mezőnyjátékosnak, ők egyedül még csak-csak tudnak kapura lőni, falra passzolni, de nekem nincs, ki rúgja a labdát, hogy elkapjam.

Az edzések mellett az otthoni teendőkbe is besegít a Honvédban, majd a Ferencvárosban nevelkedett, később Olaszországban, többek között a Reggianában is védő Ádám.

– Gyerekkel foglalkozom, kilincset szerelek, de mostanában gyakran sütök kenyeret is. Hiányzik a versenyzés, hogy felszökjön az adrenalin, így a különféle kenyérvariánsokkal pörgetem a pulzusom. Még az elején járok, arra törekszem, hogy minél tökéletesebb legyen, de most már elkezdek próbálkozni a különféle magvakkal. A lényeg, hogy egészséges étel legyen.