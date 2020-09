Korosztályos tenisz a vírus árnyékában

Vasárnap játszották a Viszló Trans Open U14-es nemzetközi torna döntőit a Kiskút Tenisz Klubban. Közép-Európában hosszú ideje ez volt az első verseny, de a pandémia miatt csak hét ország képviselői indultak Fehérváron.

A hazai teniszélet a koronavírus-járvány első hullámát követően a Kiskút útján éledt újjá június elején. Bár nyakunkon a második, a szigorú óvintézkedések és a sportág sajátosságai miatt sor kerülhetett az ötnapos tornára, azonban a beés kiutazási korlátozások miatt sokan maradtak távol. – A nemzetközi szövetség szeptember 1-től engedélyezte a versenyek rendezését, nagyon népes mezőnyre készültünk, a környező országokból sokan indultak volna – mondta Galambos Gábor versenyigazgató. A fiúknál huszonöten – a többi között spanyol, holland, görög, cseh versenyzők – mondták le a szereplést, a lányoknál összesen huszonketten nem utaztak el Székesfehérvárra.

Utóbbiak listája is meglehetősen sokszínű: brit, ciprusi, bolgár és orosz teniszezők is távol maradtak. a kényszerű ok miatt. Két fehérvári indult a tornán, mindkettejük számára a tapasztalatszerzés volt a legfontosabb, hiszen első nemzetközi versenyük volt a Viszló Trans Open. Kun Csenge és Szabó Lora az első fordulóban búcsúztak a további küzdelmektől. A fiúknál erős magyar mezőny, a korosztály hazai legjobbjai jöttek össze. A harmadik helyen kiemelt Kincses Kolos az elődöntőben az első helyen kiemelt Halmos Kornélt búcsúztatta, majd a finálét is megnyerte, miután óriási csatában három szettben verte Győri Lórántot. A két döntős párosban egymás oldalán nyert magabiztosan, a fináléban a nagyot menetelő nem kiemelt Jilly Ádám-Nagy Botond kettőst győzték le. A lányoknál egyesben a kiemeltek között csak Bíró Melinda képviselte hazánkat. A prímet a szlovákok vitték, Bírót éppen a későbbi győztes Tamara Sramkova búcsúztatta az elődöntőben. A magyar lány párosban vigasztalódott, sőt legyőzőjének is visszavágott! Partnerével, Czakó-Kis Eszterrel a negyeddöntőben egy szlovák, a legjobb négy között egy osztrák, a döntőben pedig az első helyen kiemelt Vanessa Novakova-Tamara Sramkova kettőst győzték le super tie-breakben. Ezen és a jövő héten is ITF tornát rendeznek a Kiskút útján. Szeptember harmadik hetében eredetileg olyan versenyre került volna sor, amelyből évente csak nyolcat rendeznek a világon. A junior Grand Slamen a korosztályos világranglista 9. helyezettje is indult volna, azonban a koronavírus-járvány második hullámát megfékezni hivatott határzár miatt leminősítették a versenyt, elsősorban magyarok jönnek majd el Székesfehérvárra.