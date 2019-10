Kismarty-Lechner Gábor ahol elindult, dobogóra állt

Novemberben lesz 43 éves. Élspor­tolónak nem ideális év­járat, mégis sikert sikerre halmoz. A fehérvári Kismarty-Lechner Gábor szerint az autóversenyzés kortalan sportág.

Néhány héttel ezelőtt a rali­krosszban újonc Kismarty-­Lechner Gábor a harmadik helyen fejezte be a Hankook Racer Cupot, a hétvégi idényzáró gyorsasági viadalokon pedig nem végzett a másodiknál rosszabb helyen. 2019-ben magyar bajnok lett a fehérvári pilóta csapattársával, Tóth Csabával endurance-ban (túrabajnokság), majd sprintben, az ESET V4 Cupban szerzett bajnoki címet. A FIA CEZ (közép-európai) értékelésben sprintben és endurance-ban is második helyen zárt.

Az ESET Kupában másodikként, a magyar bajnokság pontversenyében Kismarty elsőként érkezett az utolsó, hungaroringi futamra. Különleges versenyzési módot igényelt tőle az összetett állás, hiszen kockáztatás nélkül kellett megtartania pozícióját, s nem amortizálni a Seat Cuprát. Minimális pontmennyiség szükségeltetett a bajnoki címhez.

– Edzeni kellett a lelkemet, hogy ne csináljak butaságot, mert élénken él bennem a versenyszellem. Nem is beszélve arról, hogy a csapattársam eséllyel pályázott a harmadik helyre, így őt is segítenem kellett – tekintett vissza az utolsó hétvégére Kismarty-Lechner Gábor.

Elöl autózott, majd a Zengő Motorsport csapatutasításának engedve elengedte társát, de így is az ESET V4 Cup bajnoka lett a fehérvári pilóta.

– A magyar gyorsasági bajnokságban ez a harmadik kategória, ahol bajnoki címet szereztem. Méltó megkoronázása volt az évnek – mosolygott. Kismarty ugyan nem gyerekként kezdett autóversenyezni, nem a megszokott ranglétrát járta végig, mégis sikeres. 15 évesen ült a „bal egybe”, sok éven át endurance-versenyző volt. A sprint világába pár évvel ezelőtt csöppent, s ezalatt hat bajnoki címet szerzett.

– Nagyon sokat foglalkozom a fizikai és a mentális felkészüléssel. Sportolok, sokat szimulátorozom, s mellette rendszeresen részt veszek a versenyzőket segítő „Fit for Race” programon, ahol a reflexet, valamint a szem-kéz koordinációt javítjuk. A Zengő Motorsporttól pedig egy kiválóan felkészített autót kaptam, elkerültek a technikai problémák. A legnagyobb bajunk az volt, hogy egy esős futamon nem indult be az ablaktörlő. A kitartásomnak és a motorsporttal szembeni alázatomnak köszönhetem az eredményeimet.

Kismarty számára nagy kihívást jelentett idén a rali­krossz, mely szakágban a harmadik helyen végzett egy Suzuki Swifttel. Elsősorban endurance-versenyzőnek vallja magát, számára a hosszabb távú viadalok jelentik a legnagyobb kihívást. Azonban a ralikrossz test test elleni csatája nagyon megtetszett neki, s jövőre bajnoki címért szeretne harcolni. A negyven felett járó pilóta vallja: a fiatalok a szimulátorokból érkezve mindent tudnak, így az idősebbeknek a rutinnal kell kompenzálniuk. Szerinte az autóverseny viszonylag kortalan sport, döntés és kihívás kérdése az egész.