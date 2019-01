Kilencen a döntőben

15 nemzet 76 férfi öttusázója szállt harcba a döntőt érő pozíciókért a Peridot Fedett Pályás Nemzetközi Verseny selejtezőjében. A 27 magyar közül kilenc jutott a fináléba, köztük három fehérvárival.

Nagy volt a tumultus a vívópástok körül kedden délelőtt. A budapesti Gerevich Aladár Nemzeti Sportközpontban 38 öttusázó öltött fehér ruhát. S ez csak a nemzetközi fedett pályás viadal mezőnyének fele volt. A kvalifikáció A csoportjában az induló magyar delegáció két legerősebb tagja fogott párbajtőrt. A BHSE sportolója, Marosi Ádám, valamint a KSI pentatlonistája, Kasza Róbert hasonlóan jól vívtak. Marosi 25/11-es, Kasza 24/12-es mérleget produkált, s ezzel az első két helyet le is foglalták. A legjobbak között brillírozott az aszók tengerében a 22 éves honvédos, Szabó Illés is. A fehérváriak közül Salga Gergő (Volán Fehérvár) vívott a legjobban, 19/17-es pozitív mérleggel zárt, Harangozó Bence és Farkas Martin (mindkettő VF) is ötvenszázalékos győzelem-vereség aránnyal a mezőny közepén tanyázott. Az úszás 200 métere után is maradt az élen a Kasza, Marosi, Szabó Illés trió. Harangozó és Salga két szám után a 15., illetve a 16. helyen álltak, ami még továbbjutó pozíció volt, de erős kombinált számot kellett teljesíteniük, hogy bebiztosítsák döntős tagságukat. Salgának nem sikerült, a 24. lett, kiesett. Viszont Harangozó Bence remekelt, a nyolcadik helyen jutott a döntőbe. Az olimpiai bronzérmes Marosi Ádám az élen zárt, klubtársa, Szabó Illés a 10., Kasza Róbert a 12., Regős Gergely 16. helyen jutott tovább.

A B csoport a medencében kezdett. Az osztrák Gustav Gustenaut nem tudták befogni a 200 méteren, legjobb magyarként Kardos Bence repesztett, a hatodik volt az első szám után. A fiatal fehérvári Bernáth Bálint a 11. pozícióban szállt ki a medencéből, volános csapattársa, Fröhlich Tamás a 15. volt ekkor. Az Alba Öttusa SE titánja, Gábor Gergely a 22. időt úszta, Málits István (Volán Fehérvár) nem sokkal lemaradva követte őt, de ebben a mezőnyben már rutinosnak számító Málits bizakodott, a vívás során előrébb lép. Nem is kellett csalódnia, 20 győzelme mellett 17 vereséget szenvedett, s a 16. helyre kapaszkodott. Az osztrák Gustenau jó napot fogott ki, a vívópáston is remekelt, míg a magyarok közül a volános Katona Bence 24/13-as mérlegével a nyolcadik pozícióba szurkálta magát. Az újdonsült Héraklész-díjas Bernáth Bálint is megvillantotta oroszlánkörmeit, a 10. volt ekkor. Málits István olyannyira jól kombizott, hogy legjobb magyarként, a 8. helyen zárt a csoportban, vagyis biztos döntős. Bernáth Bálint a 10., Bereczki Richárd a 11., Kardos Bence a 17. pozícióban jutott a csütörtöki fináléba.

Szerdán a nők döntőjét rendezik Budapesten, az érmekét nyolc magyar lány versenyez, köztük a fehérvári az AÖSE-s Alekszejev Tamarával, Ormándi Rebekával, és a volános Szarka Lucával.