Kiestek, és befejezték az Acélbikák, az UTE jutott az elődöntőbe

Negyedik találkozóját is elbukta az UTE ellen a Dunaújvárosi Acélbikák csapata a jégkorong Erste liga rájátszásában.

Égető szüksége volt a győzelemre a Dunaújvárosi Acélbikáknak, s eszerint is kezdtek – ennek ellenére Kiss-Rusk tett lőtt paszt Csamangó felé az 5. percben, aki ebbe csak belekapni tudott, de az szerencséjére Sikorcin elé keveredett, aki a félig üres ketrecbe helyezett, 1-0.

Néhány perc múlva Mazurek kente a falra Vincze Pétert, így ismét eggyel többen voltak az újpestiek, akik most gólra is váltották az előnyüket – Skorcin lőtt éles szögből Hugsonba, a kipattanó pakk pedig a középen álló Vincze Péter elé került, aki a hosszú alsót lőtte ki, 2-0.

A középső harmad feléig gyakorlatilag átvette az irányítást a vendég Dunaújváros, ám a differencia csak tovább nőtt – ezúttal Di Diomete kapott Ainsworth-től centerezést a sűrűbe jobbról, melybe elég volt csak belenyúlnia, 3-0.

Ritkán látható jelenet következett: Vincze ütötte konkrétan fejbe Dansereau-t, majd Varga Arnold rántotta le Turcotte-ot, így öt a három ellen támadhatott a DAB, ez pedig úgy kellett nekik, mint koldusnak a falat kenyér. Az első találathoz 6 másodpercre volt szükség, Lendák Martin bombája pattant be egy hazai védőről Duschek hálójába, 3-1. Bő egy perccel később kiegészült az UTE, hiszen második góljukat is megszerezték a vendégek – Dansereau a fővárosiak kapuja mögül pöccintette Turcotte elé, aki egy méterről tette helyére a pakkot, 3-2.

A négy nyert meccsig tartó párharc során most jött el először az a pont, amikor a Bikákon megjelent a küzdőszellem és az akarás. Ezt Csamangó gyorsan el is vette tőlük – már kiegészülve, Benk passzolt keresztbe a piros-fehérek kapuja előtt, előbbi pedig szépen lőtt fel az üres rövid felsőbe, 4-2.

A záró etapra mindent vagy semmit alapon jött ki a DAB, de az UTE sem hátrált be, sőt. Harrison Reed emberhátrányban, fonákkal szerzett gólt (5-2) – ekkor már a hazai szurkolók előre éltették csapatukat a „Szép volt, fiúk!” rigmussal, akik végül ki is söpörték az Acélbikákat, a vége 5-2.

UTE–Dunaújvárosi Acélbikák

5-2 (2-0, 2-2, 1-0)

Újpesti Jégcsarnok, 845 néző.

Vezette: Szabó D., Árkovics G.

UTE: Duschek – Henderson, Varga, Benk (2), Csamangó 1 (1), Sikorcin 1 (2), Kiss-Rusk (1), Saukko (1), Di Diomete 1, Reed 1, Ainsworth (1), Kovács (1), Horváth, Godó, Odnoga, Vincze 1, Horváth, Kovács. Vezetőedző: Baróti Zsolt.

Acélbikák: Hughson – Vuorijarvi, Kovács, Azari, Mazurek, Dansereau (1), Lendák 1, Hüffner, Somogyi, Silló, Turcotte 1, Baker, Hruby, Dósa, Gebei, Németh, Pinczés, Ráduly, Gulácsi, Subotic, Tamás. Edző: Miroslav Ihnacak.