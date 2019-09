Kiélezett csatában vesztett végül két értékes pontot hazai pályán a Mór együttese

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 5. fordulójában a listavezető Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő hatgólos győzelmével, és a Mór hazai pontvesztése után megerősítette pozícióját, míg a Bodajk is megszerezte első győzelmét, a Sárbogárd pedig rendkívül sima vereséggel zárt a Főnix-Baracska ellen.

Bodajk–Enying 3-0 (2-0)

Bodajk, 150 néző

Vezette: Kovács Róbert

Bodajk: Csikesz P. – Orosz, Bregócs (Gergő), Kovács J., Tetzl – Molnár T. (Nagy F.), Kovács T. (Bélik), Dreska (Prill), Kővári B. – Klein, Gulyás (Joó). Vezetőedző: Takács Viktor

Enying: Benedeczky – Kalló, Kiss Gy., Nagy L., Szalai K. – Szőke (Kovács L.), Halász, Kajtár, Nyikos – Varga Á. (Molnár F.), Keszler. Vezetőedző: Molnár Ferenc

Gól: Klein (7., 26., 69.)

Jók: Klein (a mezőny legjobbja), Csikesz P., Orosz, Tetzl, ill. senki

A 6. percben egy gyors kontra végén Klein Márk kapta a labdát a 16-os sarkánál, keresztbe vezette azt, és 13 méterről a léc alá bombázott, 1-0. Továbbra is a Bodajk dominált, a vendégek a mezőnyben ügyesen passzoltak, de a kapuig ritkán jutottak el. A 25. percben Gulyás Gergő 20 méteres lövése alig ment mellé, majd egy perc múlva egy jó letámadás végén a vendégek labdát veszítettek a saját kapujuk előtt, amit Klein kihasznált, és 11 méterről lőtt a kapuba, 2-0. A második félidő kiegyenlített játékot hozott, mindkét kapu előtt adódtak helyzetek, a vendégek két 17 méterről lőtt szabadrúgásánál kellett Csikesz Péternek bravúrral védenie, míg a túloldalon Joó Gergő, Prill Tamás és Tetzl Dávid előtt is adódott lehetőség. Ennek ellenére a második félidőre is jutott egy Klein-gól, a támadó egy kipattanó labdát lőtt a hálóba a 69. percben, 3-0. Ezzel megszerezte a Bodajk a szezon első győzelmét.

Tudósított: Kovács Zoltán

Sárbogárd–Főnix-Baracska 0-3 (0-0)

Sárbogárd, 150 néző

Vezette: Cseh Roland

Sárbogárd: Matócza – Kindl, Gulyás-Kovács, Buzás (Gyuricza), Kókány – Bezerédi, Majláth, Gráczer G. (Luczek), Paget – Gráczer B. (Laták), Rodenbücher T. Szakmai igazgató: Pajor László

Főnix-Baracska: Barsch – Ambrus, Peringer, Imrik, Knausz – Kertész, Hanzli (Fodor Máté), Csiba, Willerding Zs. (Martin) – Bognár I. (Da Silva), Tanárki. Vezetőedző: Pavlik József

Gól: Csiba (66.), Imrik (71.), Da Silva (89.)

Jók: senki, ill. Barsch, Kertész, Imrik

Szervezett védekezéssel és sokpasszos játékkal sikerrel hárította a Főnix-Baracska csapata a sárbogárdi támadásokat a találkozó elején. Majláth Henrik és Bezerédi Ádám összjátéka után a jobb oldalon Rodenbücher Tibor egyedül tört kapura, és a 16 méterről leadott lövése a kapu fölött hagyta el a játékteret. Majd Gulyás-Kovács Géza szögletét Paget Olivér közelről fejelte a kapu mellé. A szünet után a fehérváriak jobbára kontrákra építve veszélyeztették Matócza Dániel kapuját. A 66. percben Hanzli Péter a bal oldalon megkapott labdát a kapu elé lőtte, és az érkező Csiba Zoltán 3 méterről a hálóba passzolt, 0-1. A gól után még magukhoz sem tértek a vendéglátók, amikor a 71. percben a kaputól 25 méterre szabadrúgást végezhetett el a Főnix FC. A letett labdát Imrik László a sorfal fölött, mellett a kapu bal oldalába lőtte, 0-2. Ezután kétségbeesett próbálkozásokat láthattunk bogárdi részről, de a Főnix védelme és Barsch Gábor kapus a helyén volt. A fellazuló hazai védelem a 89. percben ismét kapitulált. Kertész Attila indításával a csereként beálló Da Silva Flavio Adriano kilépett a védők között, és a kapuból kimozduló Matócza mellett a jobb alsó sarokba gurított, 0-3.

Tudósított: Szántó Gáspár

Flavus Velence–Tordas FÉSZ Zrt. 0-0

Velence, 120 néző

Vezette: Rózsa József

Flavus Velence: Boldog – Hushegyi, Totsche, Sebők, Boda – Szilágyi N., Szalai P., Bartha, Zsigmond B. – Kristóf, Katona (Balázsovics). Vezetőedző: Oláh Attila

Tordas FÉSZ Zrt.: Cseresnyés – Csányi, Szabó B., Kőszegi, Kanyó – Versits, Horváth B. (Farkas Zs.), Fridrich, Tóth R., Szabó T., Pongrácz. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Jók: Sebők, ill. Csányi

Felejthető mérkőzésen alig forogtak veszélyben a kapuk, az első félidő elején Szalai Pál csukafejesből veszélyeztetett, míg a túloldalon szintén egy tordasi próbálkozás, egy megpattanó labda okozott némi izgalmat az első negyvenöt perc hajrájában. Jobbára mezőnyjátékkal telt a találkozó, inkább gyűrték egymást a csapatok, folyamatosan harcoltak a labdáért, de kidolgozott helyzetekről ezen a mérkőzésen nem lehetett beszélni.

Tudósított: Győrffy Gergely

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő–Lajoskomárom 7-1 (0-1)

Agárd, 100 néző

Vezette: Rózsa Ádám

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Erdélyi – Balogh Á., Rodenbücher I., Ujvári (Radács), Kónya – Cziklin (Balassa), Koronczi, Mód, Ribarics (Pump) – Endrefalvi (Balogh P.), Tóth T. Vezetőedző: Balogh Zsolt

Lajoskomárom: Kajári – Hanák, Vass, Kövecses, Orbán A. (Imre) – Fodor Márton, Gergye, Falvai, Czéhmeiszter – Vései, Szakáts. Vezetőedző: Megyeri János

Gól: Tóth T. (65., 83., 89.), Balassa (86., 90.), Balogh Á. (52.), Ujvári (62.), ill. Fodor Márton (7.)

Jók: Balogh Á., Balassa, Cziklin, Tóth T., Koronczi, ill. senki

Nem kezdődött jól hazai szempontból a találkozó, a 7. percben egy rosszul hátra adott labdát szerzett meg Fodor Márton, kilépett vele, értékesítette a ziccert, 0-1. Az első negyvenöt percben nem sikerült az egyenlítés, a szokottnál lassabban játszottak a vendéglátók. Aztán az 52. percben Balogh Ádám kiharcolt egy büntetőt, amelyet be is lőtt, 1-1. A 62. perc hozta meg a vezetést, egy szöglet utáni fejesből Újvári Ádám talált be, 2-1. Innentől már csak a gólkülönbség nagysága volt kérdéses, a Lajoskomárom fizikailag nem tudta felvenni a kesztyűt a hazaiakkal.

Tudósított: Balogh Balázs

Kisláng-Telmex–Sárosd Kronos Sport 1-4 (0-4)

Kisláng, 150 néző

Vezette: Béd Ákos

Kisláng-Telmex: Ányos – Kassai J., Gergely, Árki, Simon I. – Juhász J., Komlós, Balogh Z. (Rehák), Horváth Z. – Kovács T. (Erdei), Kassai Cs. (Palkovics). Vezetőedző: Rehák Viktor

Sárosd Kronos Sport: Rigó – Susa (Virág), Handl, Vida T., Kargl (Balogh B.) – Meszlényi, Kosaras, Dobsa (Hallósi), Szekeres – Kovács S., Szabó N. Megbízott edző: Arany Tibor

Gól: Palkovics (74.), ill. Kovács S. (2., 11., 15.), Szekeres (31.)

Jók: Horváth Z., Palkovics, ill. Rigó, Handl, Kovács S., Szabó N.

Az első vendég támadásból kisebb hazai figyelmetlenség után gól is született, Kovács Sándor talált be, 0-1. Negyed­óra elteltével Kovács még zsinórban kétszer mattolta Ányos Pált, 0-3. A háromgólos sárosdi vezetés után a kislángiak nagyobb fokozatba próbáltak kapcsolni, sokkal nyíltabb és kockázatosabb futballt játszottak. Aztán a 31. percben Szekeres Marcell is feliratkozott a góllövők közé, 0-4. Az első játékrészben több lehetőségből is gól születhetett volna, a 37. percben Horváth Zoltánt indították, aki a rövid sarkot célozta meg, azonban labdája a kapufáról pattant a mezőnybe. A 45. percben Kassai János bedobását Balogh Zoltán kezelte le, majd cselezte be magát, és húzta vissza a labdát a rövid sarokra, mely pár centire ment el a kaputól. A 74. percben Palkovics Patrik csapott le a labdára, majd lefutotta a védőket, és a hosszú sarokba lőtt, 1-4.

Tudósított: Juhász Fanni

Ercsi Kinizsi–Ikarus-Maroshegy 2-1 (2-0)

Ercsi, 100 néző

Vezette: Winklár Péter

Ercsi Kinizsi: Schön – Sábics (Dankó M.), Gróf, Jerzsabek (Góman), Kondreska – Bognár Bence, Holentoner, Tóth K., Horváth B. – Bálint Á., Zsigmond A. Vezetőedző: Lieber Károly

Ikarus-Maroshegy: Skultéti A. – Varga F., Bíró (Békefi), Jámbor, Dopuda – Kovács L., Andróczi, Victor, Léki (Makai) – Horváth Zs., Farkas G. Edző: Borsányi István, Gelencsér Tibor

Gól: Jerzsabek (15., 43.), ill. Victor (76.)

Jók: az egész csapat, ill. Vic­tor, Horváth Zs.

Két szebb napokat látott együttes találkozott Ercsiben. A 15. percben Bognár Bence remek előkészítését rúgta Jerzsabek Botond a hálóba, 1-0. Egy-két helyzet kimaradt mindkét oldalon, majd a 43. percben Jerzsabek lépett ki a védők közül és gurított a hosszú sarokba, 2-0. Ahogy várható volt, ment előre a Maroshegy, volt is több lehetőségük, ezek közül Victor Michel egyet kihasznált, ám a többit Schön Dániel hárította. Kontrázott a hazai csapat, sőt még egy büntetőt is kihagyott, amelyet Bognár felrúgásáért ítélt a játékvezető. Dicséret illeti a Kinizsi játékosait, akik bizonyították, lehet rájuk számítani, mivel a kezdő tizenegyből hét társuk hiányzott.

Tudósított: Flórián Gábor

Mór–Martonvásár 2-2 (1-0)

Mór, 300 néző

Vezette: Magyar János

Mór: Kiss M. – Kosztolányi (Büki), Lattenstein, Ferencz, Bognár Bence – Kovács K., Varga B., Osgyán (Németh K.), Pataki (Végvári) – Petruska (Kaszás), Grecsó (Tar). Vezetőedző: Petres Tamás

Martonvásár: Benkő – Király J., Szeidl, Erdei, Schäffer – Neuvert, Kővári F. (Kádár), Juhász B., Cservenka – Patkós K., Szilágyi I. Vezetőedző: Patkós Csaba

Gól: Lattenstein (43., 83.), ill. Schäffer (52.), Neuvert (65.)

Jók: Lattenstein, Varga B., ill. Benkő, Király J., Schäffer

A hazaiak kezdettől fogva többet birtokolták a labdát, és több gólhelyzetet dolgoztak ki, ám az i-re a pontot az első játékrész legvégén sikerült csak feltenni: Bognár Bence mesteri középre emelése után Lattenstein Norbert közelről megszerezte a vezetést, 1-0. A második játékrészben a vendégcsapat is nagyobb sebességre kapcsolt, és az 52. percben Schäffer Ádám beadásszerű lövése a bal felső sarokban kötött ki, 1-1. A 65. percben Neuvert Álmos 20 méteres szabadrúgása a bal felső sarokban landolt, 1-2. A 83. percben Lattenstein éles, lapos lövéssel egalizált, 2-2. Ezután a móriak a győztes gólért hajtottak, de a csapatjátékuk nem volt eléggé olajozott.

Tudósított: Mézner László