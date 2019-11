Kevés együttes távozik győztesen Olaszországból

A Hydro Fehérvár AV19-re maratoni buszozás vár a hétvégén, pénteken Bolzanóban nyitják a jégkorongosok az idegenbeli túrát.

A nemzetközi szünetről visszatérve győzelmi reményekkel léptek hazai jégre a Fehérvár játékosai az osztrák jégkorongbajnokság (EBEL) 16. fordulójában, a vendég Villach azonban parázs mérkőzésen, végül a hosszabbításban megnyerte a találkozót. A mentálisan is megterhelő mérkőzést követően mind a vezetőedző, mind a játékosok a továbblépés fontosságát hangsúlyozták, és szükség is lesz a tiszta fejekre az Észak-Olaszországban található Bolzano otthonában. A „Rókák” becenévre hallgató együttes a tabel­la 4. helyén áll, hét ponttal ellépve a Fehérvártól. Négyes holtversenyben ők aratták a legtöbb rendes játék­időben elért győzelmet (nyolcat), és ők kapták a negyedik legkevesebb gólt: pontosan 43-at. Hazai mérlegük is figyelemre méltó, az elmúlt öt Bolzanóban vívott mérkőzé­sükből négyet megnyertek – csak a második helyezett Vienna Capitals távozott győztesen –, míg a Znojmót egy 9-0-s kiütéssel küldték haza Csehországba. A Volán vendégségben mutatott, felfelé ívelő formája éppen a szünet előtt kapott találatot, mikor egy salzburgi és grazi siker után az Innsbruck otthonában szenvedtek jó játék mellett 3-1-es vereséget.

– Reménykedésre ad okot a Villach ellen nyújtott teljesítményünk, még úgy is, hogy egy rendkívül erős, szervezett csapathoz látogatunk, tele nagyszerű játékossal – nyilatkozta Hannu Järvenpää vezetőedző. – Nem kell semmi eget rengetőt véghez vinnünk, alázattal, keményen és legfőképpen okosan kell játszanunk – ha ezt megtesszük, azzal hibára kényszeríthetjük őket. Bolzanóban kicsit nagyobb a jégfelület a megszokottnál, de jó formában vannak a játékosaink, ami ezt az akadályt is segít majd leküzdeni.

Az október legjobb fiatal játékosának megválasztott Szita Donát két lövéssel és agilis játékkal jelentkezett a Villach ellen, és idegenben is folytatná az eddigi remeklést.

– Sok pozitívum van, amit magunkkal tudunk vinni a legutóbbi mérkőzésről, kevés hibával játszottunk, viszont a helyzetkihasználásunkon javítani kell. Mindenképpen kemény mérkőzésre számítok, egy nagyon jó erőt képviselő csapat, nagyon jó képességű csatárokkal. Oda kell tennünk magunkat, ha sikert szeretnénk elérni.

Az élmezőnnyel tartó Bolzano után vasárnap a Dornbirn otthonába látogat a Volán, amely bár az utolsó helyen áll, a keddi játéknapon győzni tudott idegenben – mégpedig a listavezető Salzburg ellen…