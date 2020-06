Kétszintes vizsgával szereztek fekete övet

A Fehérvár Karate Akadémia növendékei adtak számot tudásukról, hárman közülük fekete övet szereztek.

Jeles eseményre telt meg karatésokkal a zámolyi futballpálya, a megyei karatékák ugyanis látványos és embert próbáló küzdelmeket vívtak, amely a sikeres szintlépéshez volt szükséges. Dezső Kata, Kreitl Viktória és Fekete Gergely fekete övre, azaz első danra vizsgáztak, és mindannyian sikeresen teljesíteni tudták az elvárásokat.

– Nagyon jó vizsgát csinált mindenki, mind a múlt pénteki technikai bemutató, mind most, a küzdelmek során – nyilatkozta sensei Bőke Béla. – Itt most az volt a lényeg, hogy övfokozatnak megfelelő számú küzdelmet kell teljesíteni hatékonyan, meg kell mutatniuk, mennyire jártasak a mozdulatokban. Mindenképpen kiemelném Márkus Zsoltot, aki a technikai vizsgát nem, a küzdelmet viszont most teljesítette, ami 54–55 évesen nem kis dolog, tekintve, hogy 20 ellenfelen kellett túljutnia. A danvizsgázóink rutinból oldották meg ezt a kihívást, Dezső Kata még egy bravúros fejrúgást is bevitt a végén. Kreitl Viktória régi versenyzőnk, gyerekként kezdett nálunk, majd bár egyetem miatt a versenyzést abbahagyta, nagyon szépen teljesített.

A már megemlített Dezső Kata a koronavírus okozta leállást is hasznosítani tudta képességei fejlesztésében.

– Nagyon jó formában érzem magam, erre a vizsgára sikerült eddig a legjobban a felkészülés. A technikai vizsgával is meg voltam elégedve, és úgy érzem, hogy a küzdelem is jól ment, kihoztam magamból a maximumot. A vírushelyzet alatt is sikerült erősödnöm, visszaesés helyett profitálni tudtam abból az időszakból, aminek köszönhetően nem úgy fáradtam, mint eddig, jobb teljesítményt tudtam nyújtani.

A vizsga pedig amellett, hogy fontos lépcsőfok a karatésok életében, hasznos tapasztalat is a jövő versenyeire nézve.

– Vizsgák során úgymond nem az a lényeg, hogy megöljük a másikat, inkább azt a fajta kitartást és koncentrációt segíti ez a hosszú küzdelemsorozat, ami egy erős ellenfél ellen, hosszabbítás során sorsdöntő lehet. Ha minden jól alakul, októberben Horvátországban lesz egy verseny, amin szeretnék jól szerepelni, illetve decemberben Várnában lesz a KWU Európa-bajnokság, ami most úgy néz ki, meg lesz tartva. Legutóbb bronzérmet szereztem az

Eb-n, úgyhogy bár ezúttal is erős mezőnyre számítok, szeretnék ennél előrébb végezni.

Fekete Gergely szintén komoly hazai és nemzetközi sikerekkel a háta mögött teljesítette az első dan követelményeit.

– Már a múlt pénteki, több mint háromórás technikai vizsga is embert próbáló volt, ahol az összes előttünk lévő kyu-fokozatot végig kellett csinálni, plusz a saját vizsgaanyagunk, és mindezt fekete öves szinten, teljes koncentrációban. A küzdelem is fárasztó volt, de tudtam, mire kell számítani, és sikerült felkészülni. A következő szint igen messze van, mind életkor, mind karatetudás szintjén, de igyekszem minél jobb eredményekkel zárni a jövőben is.