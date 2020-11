Kétszettes mínuszból állt fel a MÁV Előre

A MÁV Előre-BERICAP női röplabda csapata az NB I Liga alapszakaszának 10. fordulójában 0-2-ről fordított és zsinórban három szettet nyerve legyőzte a tabellán őket üldöző Budaörsi DSE együttesét.

Budaörsi DSE – MÁV Előre-BERICAP 2:3 (19, 19, -14, -21, -10)

Budaörs, zárt kapuk mellett

Vezette: Barabás Barnabás, Nagy Lajos

Budaörs DSE: Martinez, Horváth P., Vincze, Sziládi, Deli, Merza, Harmath, Szabó L., Orosz, hernády, Berkó V., Futsek. Vezetőedző: Fésüs Irén

MÁV Előre-BERICAP: Sebestyén, Ancsin, Haase, Kiss A., Szilágyi, Durdanovic, Kovács E., Deli-Germann (liberók), Sólyom. Vezetőedző: Farkas Mihály

A találkozónak különös pikantériát adott, hogy a házigazdák csapatában öt olyan játékos nevével is találkozhattunk, akik egy éve még a fehérváriak kötelékéhez tartoztak. A Loki korábbi mesterét, Fésüs Irént követte Budaörsre Ivone Martinez Villareal, Sziládi Viktória, Szabó Lilianna, Orosz Bianka, és Berkó Vivien – azaz majdnem egy kezdőhatosra való játékos. Az összecsapás ezen a presztízsen kívül igazi rangadónak is számított, hiszen a tabellán a Budaörsi DSE közvetlen üldözője a kék-fehéreknek, akiknek így duplán fontos volt, hogy megnyerjék ezt a mérkőzést.

Nem úgy indult azonban a meccs, mint ahogyan ezt Farkas Mihály vezetőedző és tanítványai elképzelték. Enyhén szólva kissé belealudtak a kezdésbe, sőt a folytatásba is, mivel az első két szettet egyaránt hat ponttal megnyerték a hazaiak. Nem sok jóval kecsegtetett ugyan a folytatás, ám megrázták magukat a fehérvári lányok, és szó sem volt arról, hogy feladnák a küzdelmet, hanem előbb szépítettek a harmadik játszmában, majd összejött a negyedik felvonásban az egyenlítés is. A záró, mindent eldöntő szettben pedig 15-10-re diadalmaskodtak, behúzva ezzel a mérkőzést. A 3-2-es siker egyben azt is jelentette, hogy az idei szezonban immár harmadik mérkőzését nyerte meg a döntő játszmában a csapat, és második a tabellán.

– Örülök, hogy két szett alvás után sikerült felébrednünk és megfordítani a meccset a nagyon jól játszó Budaörs ellen. – értékelt Farkas Mihály.