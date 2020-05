Készen állnak a folytatásra

A labdarúgó OTP Bank Liga NB I. folytatására készülő Puskás Akadémia FC a Csákvár legyőzésével hangolt a Ferencváros elleni folytatásra.

Az első osztályú bajnokság tabelláján 4. helyen álló felcsútiaktól huszáros hajrára számíthatnak a szurkolók, hiszen hatpontos hátrányt kell ledolgozni a dobogó legalsó fokán álló Mezőkövesddel szemben. A bő két hónap után újrainduló NB I. előtt két edzőmeccset vívtak a Vál-völgyiek: előbb a másodosztályból második helyen feljutó Budafokot 2-0-ra, majd a lefújáskor az NB II. 4. helyén álló Aqvital FC Csákvárt 5-0-ra győzték le.

– Úgy érzem, látszott a csapaton az előrelépés, amellett, hogy tudtunk szerda-szombat ritmusban játszani. A csapat egésze nagyon jó képet mutatott, úgy hiszem, hogy készen állunk a Ferencváros elleni küzdelemre – nyilatkozta a Csákvár ellen egy gólt szerző Nagy Zsolt a felcsúti klub honlapjának.

– Hasznos munkát végeztünk az elmúlt hetekben, játék és hozzáállás szempontjából nagyon meg vagyok elégedve a játékosokkal – természetesen ez akkor lesz igazán pozitív, ha az eredményeket tétmeccseken is hozni tudjuk majd – nyilatkozta Hornyák Zsolt vezetőedző a klub honlapjának. – Nem szeretném kihangsúlyozni, hogy a Ferencváros ellen folytatjuk majd a bajnokságot, az a célunk, hogy egy olyan összhang alakuljon ki a csapaton belül, amivel hosszú távon sikeresek tudunk lenni, bárki is az ellenfél. Kemény mérkőzésre számítok, de az addig hátralévő időben is készülni fogunk, hogy jó rajtot tudjunk venni.