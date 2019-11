Katonás rend, vagy...

Mozgalmas napok után utazik Miskolcra a MOL Fehérvár FC labdarúgócsapata. Új edző irányítása alatt, Joan Carrillóval lép pályára a MOL Fehérvár FC a Diósgyőri VTK vendégeként az OTP Bank Liga labdarúgó NB I. 14. fordulójában.

Ugyan a Diósgyőr és a Fehérvár sem volt soha honvédelmi szervezet együttese, mégis, az utóbbi időben katonás rendben játszották egymás elleni bajnokijaikat. 72. élvonalbeli összecsapására készül a DVTK és a Vidi, az örök mérleg székesfehérvári fölényt mutat, hiszen 39 Vidi-diadal mellett 9 alkalommal osztoztak a pontokon, míg a borsodiak 23 győzelmet arattak. Igaz, legutóbb, az idei kiírás első körében 5-1-re nyert az akkor még Marko Nikolics vezette piros-kék gárda, az utóbbi öt év csatái alkalmával kilencszer született 2-1-es végeredmény. S ezeken a meccseken a DVTK örülhetett többször…

Az is tény, hogy a 2014–15ös pontvadászatban, amikor a Videoton története második bajnoki címét zsebelte be, mindhárom DVTK elleni bajnokiját 2-1-re nyerte. Akkor Joan Carrillo volt a fehérváriak vezetőedzője. Mint ahogy hétfő óta most is.

A MOL Fehérvár FC régi-új katalán trénere székfoglalójában úgy fogalmazott, hogy mindenáron győzni akar, s nem csupán eredményeket szállítana, de a szurkolók számára is tetszetős támadófutballal rukkolna elő csapatával. Carrillo szerint képes is arra a Vidi kerete, hogy folyamatos nyomás alatt tartsa ellenfeleit. Akár a tabella nyolcadik helyén álló DVTK ellen is megvillanthatja, miként is gondolja a nagy offenzívát a Fehérvár. Azonban nem lesz könnyű dolga a mesternek, mert a szombaton 19.30-kor kezdődő találkozón nem számíthat egyik legvérmesebb támadójára, a góllövőlista élén a szintén fehérvári Futács Márkóval, a felcsúti Gyurcsó Ádámmal és a kispesti Davide Lanzafaméval osztozó Armin Hodzicra. A bosnyák válogatott csatár bokája a hét közben egy edzésen aláfordult, s a tréningek helyett fizikoterápiás kezelésekre járt.

– Nyilván ha egy csapat élére új vezetőedző érkezik, akkor az új impulzusokat is hoz magával, ezt mi is éreztük a héten, oldott hangulatban készülünk – fogalmazott Pátkai Máté, a fehérváriak középpályása. – A legfontosabb célunk, hogy kijavítsuk a múlt héten, hazai pályán elszenvedett vereséget. Mindenképp győzni szeretnénk Miskolcon, csakis a 3 pont megszerzésével lehetünk elégedettek. Nem vár ugyanakkor könnyű mérkőzés ránk, ezzel tisztában vagyunk.