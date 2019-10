Kalász duplája döntötte el

Otthoni környezetben kapott ki a Puskás Akadémia második kerete a Pápa együttesétől a labdarúgó NB III. Nyugati csoportjának 10. fordulójában.

PAFC II–Pápa 1-2 (0-1)

Gól: Komáromi Gy. (55.), ill. Kalász M. (25., 85.)

Az első félórához közeledve a később a mérkőzés emberének is megválasztott ex-Haladásos Kalász Milán talált be Tóth Balázs kapujába (0-1), így mentek el pihenni a felek. A mérkőzés 55. percében büntetőhöz jutott a hazai gárda, melyet Komáromi György értékesített is (1-1), ezzel újra meccsben álltak a kék-sárgák. Már egy bravúros pontosztozkodás is felcsillant a Puskás-játékosok szeme előtt, ám öt perccel a vége előtt újból Kalász villant (1-2), és ezzel be is állította a végeredményt. A vereséggel a hazaiak visszacsúsztak a 13. helyre.