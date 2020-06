Jótékonyság és kapusgyőzelem

Duplázni tudott a Hydro Fehérvár AV19 együttese, hiszen azt követően, hogy Erdély Csanád az osztrák jégkorong-bajnokságban az Év gólja címet zsebelte be, Kornakker Dániel az Év védése titulust érdemelte ki.

Amellett hogy a labdasportok nagy alappillére, hogy végy egy jó kapust, különösen jégkorong esetében kiemelkedően fontos, hogy egy hasonlóan jó második számú hálóőr is helyet kapjon a keretben. Fehérváron ez évek óta meg is valósult, folyamatosan olyan kapustandemek szerepeltek a csapatban, akik bármikor kimenthették a másikat, ha az éppen gyengébb napot fogott ki. A rutinos Michael Ouzas mellett Kornakker Dánielnek 12 mérkőzés jutott az elmúlt idény során az osztrák bajnokságban, a 24 éves hálóőr pedig rendre élt a lehetőséggel, és nagyszerű teljesítménnyel rukkolt elő. Egyik Innsbruck elleni hárítása aztán olyannyira jól sikerült, hogy a bajnokság közösségi oldalán folyó közönségszavazáson egészen az első helyig menetelt – csakúgy, mint három héttel ezelőtt Erdély Csanád gólja.

– Sokat jelent nekem, hogy a védésem bekerült a legjobbak közé, nem is számítottam arra, hogy idáig eljutok. Az, hogy fehérvári játékosok kapták az év védése és az év gólja címet is, nagy büszkeséggel tölt el, hiszen ez a két elismerés az egész fehérvári jégkorong, nemcsak a játékosok, hanem a szurkolók érdeme is. A védéskor nagyon gyorsan történt minden, az Innsbruck végigvezetett egy támadást, majd kétszer védtem egymás után, mindkét lövés kipattant, utána pedig már csak a kapusösztön dolgozott bennem, igyekeztem minél többet takarni. Hálás lehetek Harri Tikkanennek, aki visszaért és megmentette a helyzetet. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy az én védésem bizonyult a legjobbnak. Főként azért érzem megtisztelőnek, mivel a szurkolók döntöttek, és kifejezetten jó érzés, hogy ennyien mögöttem és a csapat mögött állnak. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki szavazott: a barátaimnak, ismerőseimnek, a szurkolóknak és minden magyar hokirajongónak! Ismét megmutattuk, hogy ha kell, mennyire összetartók a magyarok, főként a jégkorongos család. Köszönöm mindenkinek, aki támogatott, találkozunk a következő szezonban – nyilatkozta a „döntőben” Leland Irving hárítását maga mögé utasító Kornakker a klub honlapjának.

Az egyéni elismerések mellett további pozitív hírek érkeztek az egyesület háza tájáról, miszerint az idei Adni Jó Kupán minden eddiginél nagyobb lendülettel vesznek majd részt az Ördögök. Értékes ereklyéket bocsát licitre a klub, Sárpátki Tamás és Szabó Dániel 2018/2019-es EBEL-meze mellett Andrew Sarauer és Szita Donát ütőjére lehet majd ajánlatot tenni, ezzel hozzájárulva a jótékonysági akcióhoz. Az augusztusi kupán ezúttal a vértesboglári Prekop Nolina számára gyűjtenek adományokat, a kétéves kislány életminőségének javítására, gyógyulásának elősegítésére és rehabilitációs eszközök beszerzésére.

Mindemellett folyamatos a várhatóan októberben induló osztrák bajnokságban szereplő keret kialakítása a menedzsment részéről, az előzetes információk alapján pedig igen hatékonyan teszik mindezt. Biztosat azonban csak a liga által korábban elrendelt transzferstop június 30-i feloldása után tudhat meg a publikum, így a hivatalos névsorra még várniuk kell a csapat szurkolóinak.