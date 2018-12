Iváncsa: nem számít az osztálykülönbség

Az első osztályban gyengélkedő, 12 meccséből mindössze kettőt nyerő Szombathelyt látja vendégül az NB III-as Iváncsa KSE a labdarúgó Magyar Kupa 8. fordulójában.

Szombathelyen egyre inkább kezd fokozódni a hangulat, a csapat gyászos teljesítménye miatt Horváth Ferenc vezetőedző, és a kispadra szorult, válogatottsági rekorder kapus, Király Gábor számára is kellemetlen perceket okoznak az elégedetlen szurkolók. Ezt a jelenlegi, közel sem fényes helyzetet használhatja ki az Iváncsa együttese, abban bízva, hogy a bajnokságban gödörben lévő ellenfele kevésbé fog a Magyar Kupára koncentrálni. A mérkőzést megelőzően Domján Attila, az Iváncsa edzője beszélt a párosításról:

– Nem készülünk máshogy, mint bármely más mérkőzésre. Megvan a heti ritmusunk a meccsekre, ennek szellemében várjuk a szerdai találkozót. Örülünk, hogy egy nagy múltú, NB I-es egyesülettel tudunk játszani. Megítélésem szerint eddig is sikeres a kupaszereplésünk, mert két NB III-as csapatot − a Nagykanizsa és a Pápa alakulatát − is búcsúztattunk. Nekünk ezen az összecsapáson nincs veszítenivalónk. Ha a Haladás továbbjut, mindenki rábólint a papírformára, ha esetleg meglepetést okozunk, arra felkapja a fejét minden, a labdarúgásban kicsit is jártas ember!

Az NB III-as őszi pontvadászat végeztével a csapat eddigi teljesítményét is értékelte a fiatal szakvezető:

– Azt tudtuk, hogy a tavalyi sikert nem lesz egyszerű megismételni. Sok csapat hasonló játékerőt képvisel ebben az osztályban, ha rosszabb felfogásban lépsz pályára, akkor jönnek a kellemetlen pofonok. Sajnos ez látszott rajtunk is pár mérkőzésen. A nyáron azt gondoltuk, hogy sikerült megfelelően megerősíteni a keretet, de ebben van némi hiányérzetem. Nem bírtuk el, hogy meghatározó játékosaink dőltek ki több hétre. A labdarúgók többségének hullámzó volt a teljesítménye, kevesen futballoztak végig megfelelő szinten. Tavaly majdnem minden esetben mi jöttünk ki jól a találkozók fordulópontjaiból, idén ez megfordult, de dolgozni fogunk érte, hogy ezt visszafordítsuk! – zárta értékelését az Iváncsa KSE mestere.

