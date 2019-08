Immáron jégen készülhetnek az elkövetkező idényre

Már csak hatot kell aludniuk a Fehérvári Titánok hokisainak első felkészülési mérkőzésükig, ahol megmutathatják, milyen formában várják a szezont.

Hosszú ideje, március közepe óta nem rendeztek tétmérkőzést az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban, nem meglepő tehát, hogy szurkolók, játékosok, edzők egyaránt „tűkön ülve” várják, hogy visszatérjen a már megszokott meccshangulat. Az Erste Liga első fordulójáig még sok idő van hátra, az első edzőmérkőzésig viszont annál kevesebb, így érdemes megtekinteni, hogyan várják a főszereplők az első erőfelmérőt.

– Teljes mértékben azt láttam az első jeges edzésen, amit szerettem volna – mondta Kiss Dávid vezetőedző. – Ennek persze az volt az oka, hogy minden játékos odatette magát a szárazedzések során is, de önszorgalomból többször jégen is gyakoroltak, úgyhogy nem estek ki a formából. Láttuk a nyár előtti és a mostani felmérések eredményeit is, ahol szintén jelentős javulás tapasztalható.

A Titánok a Vienna Capitals II ellen, augusztus 8-án vívja első felkészülési mérkőzését, majd később a Dunaújvárosi Acélbikák, a Klagenfurt II, a Gyergyói HK, a Csíkszereda és a Bukaresti Steaua ellen is jégre lép.

– Taktikailag nem sokban fogunk eltérni a tavaly játszottakhoz képest, elsősorban amit az edzőmérkőzések során látni szeretnék, az a küzdeni akarás. Az új légiósoknál majd most meglátjuk, meccshelyzetben hogyan dolgoznak, míg azok a fiatalok, akik tavaly már pár meccset kaptak, tudják, hogy mit várok el. Azt várom el, hogy magas energia­szinten játsszunk, aztán mérkőzésről mérkőzésre csiszolunk a taktikai elemeken. A sorok összeállításánál szeretem keverni a stílusokat. Egy magyar fiatalt összerakok egy rutinosabb hazai játékossal, és melléjük kerül egy légiós támadó, míg a védelemben szintén egy magyar hátvédhez tennék egy légióst. Az biztos, hogy nem szeretném egy sorban játszatni a légiósokat. Van egy konkrét elképzelés a fejemben a sorokat illetően, de az első egy-két hónapban még előfordulhat, hogy valaki a negyedik sorból az elsőbe kerül, illetve fordítva – zárt a vezetőedző.

Ha nem is drasztikus mértékben, de elmondható, hogy tavalyhoz képest is fiatalodott a Titánok kerete: az akkori 21,48 éves átlag 21,2-re módosult. Ebben az is szerepet játszik, hogy négy akadémistát, Horváth Milánt, Dézsi Bencét, Kovács Alexet és Almási Márkot azok után, hogy az elmúlt szezonban már többször is jégre léptek az Erste Ligában, immáron szerződés köti a „kis Volánhoz”.

– Nagyon jól érzem magam, azonnal befogadtak a srácok. Jól telt a felkészülés és az első edzés is – nyilatkozta Kovács Alex, aki tavalyi 15 Erste Liga-mérkőzésén három pontot szerzett. – Úgy gondolom, hogy a sebességet már fel tudtam venni, és a tavaly tanultak alapján akár támadásban, akár védekezésben tudom majd segíteni a csapatot. Kitűzött célom, hogy minél több jégidőt tudjak kiharcolni magamnak, ezalatt pedig a lehető legtöbb ponttal tudjak hozzájárulni a sikerhez.

A maga 20 évével és 45 Erste Liga-meccsével Császár Hunor már vén rókának számít a keretben, amellett, hogy 21 szerzett pontjával jelentős mértékben segítette, hogy végül simán eljusson a rájátszásig az alakulat.

– Szerintem nagyon jól sikerült a felkészülésem, amit otthon, Erdélyben végeztem a nyáron – mondta Császár. – Nagyon jó érzés újra jégen lenni, meglepően jól indult az első edzés, nem savasodtak annyira a lábak, és láttam mindenkin, hogy már most száz százalékot nyújt. Személyes célkitűzésem, hogy több pontot szerezzek, mint tavaly. Nagyon jó a viszony az új légiósokkal is, úgy hiszem, hogy nagyon jó csapatközösség fog az idén is kialakulni.

Légiósok terén teljes sorcsere történt, a távozók helyére Max McCutcheon és Gianni Mangone (védők), valamint Colin Campbell, Mitch Zion (támadók) érkezett.

– Kellemes fogadtatásban volt részem, zökkenőmentesen folyt le az első néhány nap az új környezetben – nyilatkozta a 26 éves kanadai center, Colin Campbell – A gyorsaságommal szeretnék majd kitűnni, valamint azzal, hogy jó meglátásokkal helyzetbe tudjam hozni a társakat. Már az első pillanattól látszódott, hogy közel állnak egymáshoz a játékosok és a szakmai stáb tagjai, régóta ismerik egymást, és ez az összhang a jégen nyújtott teljesítményünkre is biztosan jó hatással lesz.