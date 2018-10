Ikszkirályok találkoznak szerdán

Szerdán 15 órakor az egyaránt hat döntetlennel rendelkező Duna Aszfalt TVSE és az Aqvital FC Csákvár együttesei csapnak össze a Merkantil Bank Liga labdarúgó NB II tizenegyedik fordulójában.

A sérüléséből épphogy csak visszatérő Nagy Zsolt duplájának köszönhetően mentett pontot legutóbb a nemzeti labdarúgó-bajnokság másodosztályában szereplő Aqvital FC Csákvár. A Szijjártó-legények a remek formában lévő Kaposvárt látták vendégül, a somogyiak kétgólos előnyük birtokában sokáig nyeregben is érezhették magukat vasárnap, majd jött az 58. percben pályára lépő Nagy, akinek mindössze három perc szükségeltetett ahhoz, hogy kialakítsa a 3-3-as végeredményt. Szezonbeli hatodik remijével a vértesi alakulat a tabella hetedik pozíciójában ragadt, innen várhatja a 17. helyen tanyázó Duna Aszfalt TVSE elleni idegenbeli összecsapást.

A tiszakécskeiek eddig nem sok sót ettek meg, az NB III Közép csoportjának bajnoka az első két játéknapon, a Soroksárral és a Gyirmóttal szemben kilencszer kapitulált, azóta viszont csak egyszer, a ZTE ellen hagyta el vesztesen a pályát. A Bács-Kiskun megyeiek nem kényeztetik el a szurkolóikat, Szabó István fiai mindössze négy alkalommal találtak be eddig a tíz forduló alatt. Ennek ellenére nem számíthatnak sétagaloppra Kiprichék, hiszen a Kécske öt ízben is kapott gól nélkül hozta le meccseit, igaz, ezeken a találkozókon egyaránt 0-0-ra végzett. Az is igaz, hogy az Aszfalt három meccse veretlen.