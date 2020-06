Huszti Szabolcs is befejezi karrierjét

Az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 33. fordulójában a már biztos bennmaradó Zalaegerszegi TE FC vendégeként fejezi be a bajnokságot az ezüstérmes Vidi. A szombaton, 15.15 órakor kezdődő matinét Huszti Szabolcs utoljára nézheti aktív játékosként a lelátóról, mert sérülése miatt visszavonul.

81. alkalommal csap össze az élvonalban a Zalaegerszegi TE és a Vidi. A fehérváriak 37 alkalommal arattak diadal, 21 döntetlen mellett 22-szer nyert a ZTE. Rettentő régen, 2009 augusztusában örülhetett bajnokin aratott győzelemnek a Zalaegerszeg, akkor Sitku Illés góljára Bogunovic és Balázs Zsolt válaszoltak. A igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a ZTE 2012 és 2019 között, vagyis hét esztendőn át az NB II-ben szerepelt.

Sokáig kérdéses volt, hogy megkapaszkodik-e az újonc az élvonalban, de a koronavírus miatti korlátozás feloldása után remek formát mutattak a kék-fehérek, s kiharcolták a bennmaradást. Jó a hangulat Zalaegerszegen, népünnepélyt generált az újabb NB I-es tagság bebiztosítása, s a ZTE játékosai új célokat találtak maguknak. Ki ugródeszkaként tekint a tavaszi jó szereplésre, a kölcsönben nyugaton futballozó Vidi-játékosok, Tamás Krisztián és Bolla Bendegúz jövője is kérdéses, míg a sportigazgató, Sallói István szavaival élve a Csákvártól „kukázott” Bobál Gergőre talán már Marco Rossi is felfigyelt. A gólerős támadó nem csak a válogatottba, de a FIFA videojátékba is szívesen bekerülne… Így aztán minden bizonnyal az ezüstérmes MOL Fehérvár FC ellen is bizonyítani kíván.

Ugyanakkor Joan Carrillo csapata szépen, vagyis győzelemmel zárná a 2019-20-as bajnokságot, még ha az utolsó derbinek nincs tétje. A fehérváriak kedden Fradi-veréssel vettek búcsút a visszavonuló Juhász Rolandtól és a kilenc év után eligazoló Paulo Viníciustól, olyan játékkal és olyan lendülettel rukkoltak elő a fehérváriak, mellyel akár aranyat is találtak volna, ha a teljes idényben így teszik dolgukat. Vinícius, Juhász, és Huszti Szabolcs sem lesz ott a ZTE elleni keretben, s utóbbi labdarúgó már sehol sem lép pályára. Az ősz óta sérüléssel bajlódó, 51-szeres középpályás csütörtök este jelentette be visszavonulását.

A Ferencvárosban, a MATÁV Sopronban, a francia Metz-ben, a német Hannoverben, az orosz Zenit Szentpétervárban, a kínai Csancsun Jatajban, a német Eintracht Frankfurtban szerepelt, mielőtt 2018 januárjában a Vidibe szerződött volna. Az elmúlt két és fél év alatt bajnoki aranyérmet és Magyar Kupát nyert, valamint az Európa-liga csoportkörében is vitézkedett a piros-kékekkel. Huszti összesen 67 tétmeccsen (43 bajnoki, 9 Magyar Kupa, és 15 nemzetközi tétmeccs) 14 gólt szerzett és 21 gólpasszt jegyzett.

– Nagyon sokat köszönhetek a labdarúgásnak, nehéz szavakba foglalnom azt, hogy mennyire fontos ez számomra. De már nem a legfontosabb. A legfontosabb, hogy egészségesen láthassam a gyermekeimet felnőni – fogalmazott a molfehervarfc.hu-n Huszti Szabolcs. – Őszintén éreztem, sőt a mai napig is érzem magamban az erőt a folytatáshoz, el is kezdtem az edzéseket, de a szervezetem jelzett – itt az ideje befejezni. Köszönöm mindenkinek a Vidinél, hogy 2018 januárjában bízott bennem. A bajnoki cím, a főtéren az ünneplések, a kupagyőzelem, az Európa-liga csoportkör mind-mind olyan élmény, amelyet nem felejtek el soha. Természetesen szeretném a labdarúgás világában folytatni az életemet, bízom benne, hogy lesz lehetőségem arra, hogy a tapasztalataimat valamilyen formában átadhassam az utánam következő generációknak. Csodálatos karrierem volt, minden úgy történt, ahogy annak történnie kellett.