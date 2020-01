Hullámvasútszerűen alakuló meccsen zsebelték be a pontokat

Zsinórban harmadik hazai mérkőzését is megnyerte az Erste Liga középszakaszának alsóházában a Fehérvári Titánok csapata, ezúttal az UTE ellen győztek a kék-fehérek.

Mindkét oldalon egy-egy kiállítással indult az összecsapás, ebből a fővárosiak jöttek ki jobban, mivel az 5. percben a két éve a Titánokat erősítő Kelin Ainsworth passzából Harrison Reed egy jól eltalált lövéssel avatta fel Kornakker Dánielt, 0-1.

Nem kellett sokáig várni a következő gólra sem, három perccel később, az előzőhöz hasonlóan ez is távolról született, Rafaj Attila révén, és újfent Ainsworth közreműködésével, 0-2.

Természetesen néhány pillanat erejéig sokkolta a kék-fehéreket a gyors egymásutánban bekapott két gól, ám egyben fel is tüzelte őket, és még idejekorán szépíteni is tudtak. A 14. percben egy hátrányt követően alig egészültek ki az újpestiek, egy kapu mögül, Colin Campbell által visszajátszott korongot Madácsi Benedek értékesített, 1-2.

Majd még az első szünet előtt le is dolgozták hátrányukat Kiss Dávid vezetőedző tanítványai. A 18. percben egy kapu előtti kavarodásnál Campbell eszmélt a leggyorsabban, és továbbította középről a pakkot a hálóba, 2–2.

A harmad zárásaként előbb hosszas videózás után les miatt nem adtak meg egy gólt az UTE-nak a bírók, ez­után pedig Robert Di Diomete alattomosan hátulról akkorát suhintott a bottal Mihály Ákos combjára, hogy a játékos összeesett, és úgy kellett letámogatni a jégről. Más kérdés, hogy a sípmestereken kívül mindezt mindenki konstatálta, ám büntetlenül maradt az eset…

Az igencsak mozgalmasra sikeredett középső játékrész elején nem hagyta mindezt megtorlatlanul Campbell, ugyanis addig „szórakoztak” a vendégbekkek a saját kapujuk előtt, amíg a 22. percben rá nem csapott a korongra a kanadai, és bekotorta azt a gólvonal mögé, 3-2.

Majd alig három perc elteltével egy formás akció lezárásaként egy kipattanó korongot vágott a kapuba a visszatérő Mihály, 4-2.

És még nem volt vége a Titánok parádéjának, a 28. percben Vincze Gergő köszöntötte két lépésről a csereként beálló Duschek Dávidot, 5-2.

Próbálták a lila-fehérek menteni a menthetőt, és egy védelmi megingást kihasználva az idősebb Vincze, Péter csökkentette a hátrányukat, 5-3. A harmad befejezése előtt 34 másodperccel a korábbi fehérvári, Varga Arnold kozmetikázott az álláson, és felhozta csapatát egy gólra, 5-4.

Aztán a 46. percben elég volt egy figyelmetlenség, Eric Pance kettő az egyben vihette a korongot az emberelőnyben levő Titánok kapujára, centerezését Ainsworth vágta a hálóba, 5-5.

Alig egy perc múlva a Fehérvár is megmutatta, hogy tud előnyből gólt ütni, Mihály egy lecsorgó korongot lőtt be közelről, 6-5.

A vége előtt másfél perccel levitte kapusát az UTE, de ez sem segített, így nyertek a Fehérvári Titánok.

JEGYZŐKÖNYV

Fehérvári Titánok–UTE 6-5 (2-2, 3-2, 1-1)

Székesfehérvár, 357 néző. Vezette: Pálkövi, Halassy, Somos, Pálkövi.

Fehérvári Titánok: Kornakker – Imre, Mangone (1), Balogh, Mihály 2,

Zion – Horváth, Kiss, Campbell 2 (1), Madácsi 1 (1), Péter (1) – Schartz,

Vas, Császár (1), Nagy (2), Vincze 1 – Erdély (1), Szabó, Almási, Buzás,

Kovács. Edző: Kiss Dávid.

UTE: Márkus – Saukko, Varga 1, Benk, Pance (1), Sikorcin (1), Henderson,

Kiss-Rusk, Ainsworth 1 (2), Didiomete, Reed 1, Kovács, Nagy, Nemes (1),

Rafaj 1 (2), Vincze 1 (1), Pokornyi, Godó, Horváth, Kovács. Edző: Baróti Zsolt.

Kiállítások: 4, ill. 10 perc. Kapura lövések: 40-25.