Hosszabbításos győzelemmel indítottak a fehérváriak

Az osztrák jégkorongbajnokság középszakaszának első mérkőzésén küzdelmes sikert aratott a Hydro Fehérvár AV19.

Az alapszakasz utolsó három, tét nélküli mérkőzését követően Znojmóban ismét maximális sebességre kellett kapcsolnia a Fehérvárnak, hiszen a középszakasz 12 mérkőzése során minden pontnak hatalmas jelentősége lehet a rájátszásért vívott harcban.

Ennek ellenére a hazaiak kezdték jobban a találkozót, a fehérvári kapuban helyet kapó Michael Ouzasnak nem volt ideje unatkozni a lövések közepette. Sárpátki Tamás próbálkozása révén veszélyeztetett először a Volán, majd egy kontrát követően Felix Girard is célba vette Dominik Groh ketrecét. Kóger Dániel és Erdély Csanád kettő az egy ellen rohamozhatott, de ebből a lehetőségből sem született meg a fehérvári vezetés. A gólhelyzetek mellett a playoff-hangulatra sem lehetett panasz, előbb Sárpátki akaszkodott össze Miklissel, majd Szabó Krisztián és McRae előtt nyílt a büntetőpad ajtaja. Hiába a sok emberelőny, végül egyenlő létszámnál született az első találat: Ales Sova használt ki egy védelmi megingást, 1-0. Jól reagált a kapott gólra Antti Karhula csapata, de az egyenlítés nem jött össze.

Valósággal kitört az öltözőből a vendég együttes a második felvonásra, Szabó Bence cselezett, majd lőtt kapura, a kipattanót pedig Szita Donát durrantotta mellé. Tikkanen kiállítása során tudott ismét veszélyeztetni a Znojmo, ám a harmad közepéhez érve megint főként fehérvári ütőkön vándorolt a pakk. Szita, majd Erdély lövését is bravúrral hárította Groh, a vendég­előny pedig tartotta magát.

Nem úgy a záró felvonás első öt percében, amikor egymás után kétszer is talpra ugorhattak a fehérvári csapatot elkísérő szurkolók. 80 másodperc elteltével Stipsicz Bence kék vonalas bombája akadt be végre Groh kapujába, majd az 5. percben Andrew Yogan centerezését követően Erdély szerezte meg jól megérdemelt gólját, megfordítva az eredményt, 1-2. Ezúttal a hazaiakon volt a sor, hogy felocsúdjanak a sokkból, amit a 10. percben Robert Flick jóvoltából sikerült is végrehajtani: Berishka lövése után vágta be a kipattanót, 2-2. Mindkét fél mozgósította utolsó tartalékait a győzelem érdekében, Anze Kuralt az 53. percben elfektette a hálóőrt, ám az üresen hagyott gólvonalon végül nem sikerült átjuttatni a játékszert.

Hiába a csapatok igyekezete, a hosszabbításra maradt a döntés, amely során egymást követték a fehérvári helyzetek. Erdély szólója és Yogan kevéssel kapu mellé szálló lövését követően Tim Campbell indult meg saját harmadából, szólóját stílusosan befejezve pedig Groh lábai közé lőve döntötte el a bónuszpont sorsát, 2-3. A Fehérvár ezzel egy pontra csökkentette hátrányát a 8. helyen álló cseh riválisával szemben, vasárnap 17.30-kor folytatás otthon a Linz ellen.

JEGYZŐKÖNYV

HC Orli Znojmo–Hydro Fehérvár AV19 2–3 (1-0,0-0, 1-2, 0-1) h.u.

Nevoga Arena, 2494 néző. Vezette: Piragic, Siegel, Hribar, Tschrepitsch

Znojmo: Groh – Boruta, Stehlik, Matus, McRae, Luciani – Sova 1, Cernak,

Svoboda (2), Flick 1 (1), Bowles – Kruckovyc, Miklis, Vopelka, Bartos,

Novak – Oscadal, Jonas, Kosnar, Cesik, Berisha (1). Vezetőedző:

Miroslav Frycer.

Fehérvár: Ouzas – Szabó B., Campbell 1,Kóger, Sarauer (1), Erdély 1 –

Stipsicz 1, Tikkanen (1), Sárpátki, Timmins (1), Kuralt – Kaijomaa, Harty,

Yogan (1), Girard, Szita – Busenius, Szabó K., Reisz, Mihály Ákos. Vezetőedző:

Antti Karhula.

Kapura lövések: 43-37

Kiállítások: 16, ill. 16 perc