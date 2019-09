Hiába focizott jobban a meccs nagy részében Magyarország, kikapott

A visszavágásra készült Magyarország labdarúgó-válogatottja az Európa-bajnoki selejtezősorozat ötödik fordulójában. Szlovákia az életben maradásért harcolt.

Marek Hamsik, a szlovákok egyik legnagyobb sztárja fogalmazott úgy az összecsapás előtt – a horvároktól bekapott négyes után –, hogy Szlovákia lehúzhatja a rolót, ha kikap Budapesten. Azonban a kezdés előtt kiderült, teljesen nyílt a csoport, hiszen Horvátország döntetlent ért csak el Azerbajdzsánban, vagyis akár a szlovákok, akár a magyarok is eséllyel pályázhattak az elsőségre. Azonban ehhez pontokat kellett tartani a telt házas Groupama Arénában.

Ahol elképesztő hangulat, s látványos drapérián magasodó Mátyás Király, no és mögötte a szurkolók formázta, színezte fekete sereg fogadta a csapatokat. Marco Rossi csupán két helyen hagyott játékost a Montenegróban vereséget szenvedett kezdőből, és sok morfondírozás után az izomsérüléssel bajlódó fehérvári Pátkai Máté helyett Nagy Ádámot küldte csatába. Vagyis, másnak kellett helyettesítenie a horvátok és a walesiek ellen is győztes gólt szerző Pátkait. Erre a szerepre elsőként Kleinheisler jelentkezett, de ígéretes helyzetben gyengén lőtt. Egy másik Fejér megyében felnőtt labdarúgó, a Főnixben nevelkedett Szoboszlai egy lekészítés után lőtt jobbal keményen a rövid sarokra, Dúbravka dőlt rá a labdára. Az első húsz percben a szlovákok nem mutattak sokat, főként a magyarok foglalatoskodtak a támadásszövögetéssel. A játékrész derekán Nagy Ádám vezette fel a labdát, majd Kleinheisler tette tovább, Szalai Ádám pedig 18 méterről, jobbal küldött egy rakétát, a szlovák kapus érezte a sarkot. Letámadt a magyar csapat, s ez nem is ízlett a vendégeknek, de csak beadásokig, komoly lövésig nem jutottak a Lovrencsicset combhajlító-sérülés miatt elveszítő Dzsudzsákék. A szünet előtt tíz perccel aztán kiszabadult Szlovákia. Sőt, egy kontra során labdát vesztett a magyar csapat, visszatámadtak a vendégek, s Hamsik beadása után a lesen lévő Bozenikről került a laszti Mak elé, aki 7 méterről vágta azt a kapu közepébe, 0-1.

Szoboszlai, Szoboszlai! A Salzburg fehérvári gyöngyszeme 18 méterről végezhetett el szabadrúgást a második félidő elején, s megvillantotta kiváló lövőtechnikáját: Hamsik feje felett csavarta a labdát a jobb felsőbe, ötödik válogatott meccsén első gólját szerezte, 1-1. Azonban nem sokkal később, megint a semmiből vette vissza a vezetést Szlovákia: Bozenik átvett egy labdát a 16-os előtt, Baráth mellett, s jobbal a bal kapufa mellé, a hálóba küldte, 1-2. Szalai Ádám jól játszott, Dúbravká meg jól fogott, a magyar csatár estében megeresztett lövését védte vetődve. Miután Willi Orbán és a magyar védelem majdnem összehozott egy szlovák gólt, érkezett a vidis Pátkai Máté. Rögtön ezután Dzsudzsák épphogy mellé lőtt, majd a magyar 7-es 19 méterről a léc alá célzott, a kapus paskolta ki onnan a labdát.Az utolsó húsz percben már nem talált fogást ellenfelén az 55. születésnapját ünneplő szövetségi kapitány, Marco Rossi együttese, a spanyol bíró fura ítéleteivel pedig csak borzolta a hazaiak idegeit, így mindenki ajándék nélkül maradt. Szlovákia beérte Magyarországot.

Jegyzőkönyv

Magyarország–Szlovákia 1-2 (0-1)

Budapest, Groupama Aréna, 22000 néző. V.: Antoni M. Lahoz (spanyol)

Magyarország: Gulácsi – Lovrencsics (Bese, 30.), Baráth, Orbán, Kádár – Nagy Á. (Pátkai, 65.), Kleinheisler (Holender, 85.) – Dzsudzsák, Szoboszlai, Sallai – Szalai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Szlovákia: Dúbravka – Satka, Vavro, Skriniar, Hancko – Kucka (Gregus, 85.), Lobotka, Hamsik – Rusnák, Bozenik (Duris, 78.), Mak (Haraslin, 86.). Szövetségi kapitány: Pavel Hapal

Gól: Szoboszlai (49.) illetve Mak (40.), Bozenik (56.)

Sárga lap: Szoboszlai (6.), Dzsudzsák (19.), Szalai (53.), Baráth (54.), Nagy Á. (59.), Pátkai (69.) illetve Satka (12.), Vavro (41.)

Kiállítva: Baráth (a találkozó után)