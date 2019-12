„Hatpontos” csata lesz

Az Ers­te Bank Eishockey Liga 2019-20-as idényében a 24. fellépésére készül a Hydro Fehérvár AV19 jégkorong csapata. A Graz 99ers ellen az előzés a tét.

A Bolzano kedden sziklaszilárdan védekezett, így a Hydro Fehérvár AV19 együttese gólt sem tudott lőni az olaszoknak. A fehérvári tréner, Hannu Järvenpää az eredménnyel nem, de a harcmodorral elégedett volt. Talán erre, no meg az elmúlt meccseken megvillantott erényekre alapozhat a Volán a Graz 99ers elleni, vasárnap 17.30 órakor kezdődő összecsapáson. Kellenek a pontok, s ha mindhármat megszerezné a Fehérvár, az rettentő sokat jelentene, hiszen a mérkőző felek tabellaszomszédok, ráadásul ugyanannyi, 28 egységgel rendelkeznek. Igaz, a nyolcadik helyen álló Graz egy meccsel kevesebbet játszott eddig, de most itt a lehetőség, hogy pontokat raboljon a Volán, s megelőzze a „Kilenvenkilenceseket”. Ráadásul a Raktár utcában.

Szeptemberben 4-3-ra nyert a Graz Fehérváron úgy, hogy Szita és Campbell góljaival már a Volán vezetett 2-0-ra. Októberben azonban alaposan visszavágott Hannu Järvenpää alakulata, Grazban 6-3-ra nyertek a kék-fehérek, Yogan, Erdély, a duplázó Timmins, Lehtonen és Szita találataival.

A fehérváriak az utóbbi hetekben magukra találtak, bár akadnak még kisiklások az eredménysorban. November 17-én a Dornbirn vendégeként nyertek újra hosszú kihagyás után (4-3), ugyan a Salzburgtól és a Znojmótól vereséget szenvedtek az Ördögök, de az Innsbrucknak hetet szórtak Kógerék, majd kétszer is talpra állva fordítottak itthon a Villach csapatával szemben. Legutóbb az olaszországi túra nem sok sikert hozott, gólt sem lőttek, a Bolzano 3-0-ra nyert. De talán a Graz 99ers van most rosszabb szériában. A stájerországi alakulat november 12-én örülhetett utoljára győzelemnek, a Klagenfurtot verték 3-2-re, majd sorozatos vereségek jellemzik „menetelésüket”, buktak a Salzburg (1-5), a Bolzano (2-3), a Villach SV (0-2), a Vienna (2-4), a Salzburg (3-4) és a Dornbirn (3-4) csapataival szemben is.