Hat érmet lapátoltak

Rekordnagyságú volt a győri maraton kajak-kenu országos bajnokság mezőnye. A több korosztályt versenyeztető viadalon összesen hat medált zsebeltek be a Dunaferr SE versenyzői.

Közel 2500 kajakos és kenus fogott lapátot a gyermek- korosztálytól a felnőtteken át egészen a mastersekig Győrben. A Dunaferr SE fiataljai és idősebb sportolói is kitartóan és eredményesen habzsolták a vízi kilométereket. A hat érem között két aranyat is szállítottak az újvárosi versenyzők, akik között már szerepeltek a szakosztály új igazolásai is. Erősítést jelent Máthé Krisztián, aki a 2018-as felnőtt maraton Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett kajak egyesben. Továbbá Dunaújvárosba igazolt Katona Lili is, aki ifjúsági és U23-as világbajnoki második hellyel is rendelkezik, szintén a maratoni számban, ugyanakkor olimpiai számban is az U23-as válogatott kerettag. Máthé Krisztián máris aranyat lapátolt, párosban Boros Adriánnal (Tolna) nyert felnőtt bajnokságot, s ezzel kvalifikálta magát az idei maraton Európa-bajnokságra. Katona Lili negyedik lett a felnőttek között, de az U23-asoknál nem előzte meg senki. Katona Lili is indulhat a franciaországi Eb-n.

Dobogósok: K1 fiú kölyök U14 10 km: 2. Kovács Bendegúz; K2 férfi felnőtt 30 km: 1. Boros Adrián (Tolna), Máthé Krisztián; C2 férfi felnőtt 26 km: 3. Kovács Máté András, Bucsi Bence; MK1 lány gyermek U10 5 km: 2. Katona Réka Sára; K2 férfi masters 10 km 65-69: 3. Kálmán Sándor, Vedelek István; K2 női masters 10 km 75-79: 1. Hubikné Tarján Éva, Jászainé Hajdú Rozália (Rácalmás).