Három pont a cél a Megyeri úton is

Gólokban gazdag mérkőzésre lehet számítani az Újpest FC–Puskás Akadémia FC összecsapáson péntek este, legalábbis a bajnoki örökmérleg erről tanúskodik. Kettejük mérkőzésein eddig hatvan találat született.

A két csapat egymás elleni története egészen 2013. augusztus 8-ig nyúlik vissza. Hiába szerzett vezetést Székesfehérváron Tischler Patrik, a fővárosi lila-­fehérek Kabát Péter és Jarmo Ahjupera góljaival fordítani tudtak (2-1). Azóta azonban a felcsúti együttes némileg maga felé billentette a mérleg nyelvét, enyhe fölényben vannak.

Puskás-szempontból az eddigi 17 NB I-es mérkőzésből 7 győzelem, 5 döntetlen és 5 vereség született, míg a párharc legeredményesebb játékosa a hat találatig jutó horvát idegenlégiós, Josip Knezevic. Jó hír, hogy minden bizonnyal nemcsak ő, de a néhány hónappal ezelőtt, éppen a IV. kerületiek elleni szezonnyitón egy hatalmas góllal debütáló, villámléptű Komáromi György is pályára léphet a Megyeri úton. A csapatot sújtó Covid-hullám őt sem kímélte, így a múlt hétvégén hosszabb kihagyás után térhetett vissza. A 18 éves, saját nevelésű tehetség reméli, hogy amennyiben ismét lehetőséget kap, góllal, gólpasszal hálálhatja meg a bizalmat.

– Azóta is folyamatosan nézem vissza a jeleneteimet és a találataimat, hogy minél többet tanuljak belőlük a jövőre nézve. Úgy érzem, teljes mértékben visszaszereztem az erőnlétemet a hosszabb kényszerű kihagyás után és akár kilencven percet is le tudnék játszani. Remélem, hogy ezúttal is sikerül legyőznünk az Újpestet, és pályára lépésem esetén segíthetem a csapatot a három pont megszerzésében – nyilatkozta a klub honlapján.

Hornyák Zsolt, a PAFC vezetőedzője szintén a győzelmet tűzte ki maga elé. Bízik benne, hogy az első fordulóban mutatott gyors és agresszív futballt a Megyeri úton is viszontláthatja fiaitól.

– Nagy elégedettséggel tekintek vissza a hazai pályán zajló mérkőzésre. Nagyon örülök annak, hogy akkor a fiatalokkal kiállva is ilyen remekül helytálltunk, remélem, ez most sem lesz másképp. Azon az összecsapáson rendkívül gyorsan és agresszívan futballoztunk, sok helyzetet alakítottunk ki, ezt most is szeretném viszontlátni. Az Újpest is a támadófocit preferálja, úgyhogy ismét kialakulhat egy hasonló mérkőzés, amiből reményeim szerint ezúttal is mi jöhetünk ki győztesen.

Gólgazdag mérkőzésre van kilátás minden bizonnyal, hiszen az örökmérlegben szereplő hatvanas szám mellett, a tavalyi szezonban sem fukarkodtak az együttesek gólfelelősei. Egyik alkalommal sem esett négy találatnál kevesebb.

Az OTP Bank Liga 14. fordulójának nyitómérkőzése 20 órakor kezdődik pénteken a Szusza Ferenc Stadionban. A sípot Zierkelbach Péter fújja majd, míg segítői Szalai Balázs és Csatári Tibor lesznek.