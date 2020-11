Három gólt rúgtak a felcsútiak a budafokiaknak

A Puskás Akadémia FC régóta várt magabiztos játékkal, 3-0-ra verte a Budafoki MTE-t az OTP Bank Liga 11. fordulójának szombat délutáni mérkőzésén. A felcsútiak ezzel a sikerrel megelőzték ellenfelüket a bajnoki táblázaton.

Puskás Akadémia FC– Budafoki MTE 3-0 (1-0) Felcsút, Pancho Aréna, zárt kapuk mögött, Vezette: Pillók Ádám (Márkus, Horváth) PAFC: Tóth B. – Szolnoki R., Meissner, Spandler, Nagy Zs. – Plsek, Urblík – Slag­veer (Weslen Jr., 77.), Knezevic, Kiss T. – Mance. Vezetőedző: Hornyák Zsolt. Budafok: Póser – Margitics, M. Nikolics, Vaszicsku (Khiesz, 22.) Kirják – Oláh B., Micsinai – Skribek (Szabó M., szünetben), Kulcsár K. (Zsóri, 60.) Ihrig-Farkas (Takács R., szünetben) – Kovács D. (Lőrinczy, 66.) Vezetőedző: Csizmadia Csaba. Gól: Knezevic (39.), Mance (57., 72.) Sárga lap: Nagy Zs. (36.), Szolnoki R. (78.)

Hangzatos nyilatkozatok hangoztak el a mérkőzést megelőzően hazaiak részéről. Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője például egyenesen azt mondta, a hogyan mellékes, csak a cél számít: nyerni kell! Ennek okán a válogatottszünetet kihasználva az elmúlt két hétben azon dolgozott a felcsúti szakmai stáb, hogy helyrerázzák a társaságot a Paks elleni 6-2-es zakót követően és ambiciózusan, sikerre éhesen térjenek vissza.

Mindkét csapat vereség után érkezett meg a szombat délutáni összecsapásra, azonban míg a Puskás Akadémia hullámvölgyben volt, a Budafok a Paks elleni fiaskó előtt zsinórban háromszor is győzni tudott. Mindenképpen egy kiélezett mérkőzés várt a csapatatokra, nehéz volt megjósolni, ki örülhet majd a végén. Májusban már felkészülési mérkőzésen ugyan találkozott a két együttes egymással, akkor 2-0-s felcsúti győzelem született, ezúttal azonban már téttel bírt az összecsapás, értékes bajnoki pontokért folyt a küzdelem.

Hiába azonban az elmúlt hetek hullámzó teljesítménye, már az összecsapás első perceitől kezdve magához ragadta a kezdeményezést a Felcsút: offenzív játékkal rukkoltak elő és sakkban tartották a megszeppent vendégeket, akik jóformán helyzetig sem igen jutottak el.

Ha mégis, akkor Tóth Balázs magabiztosan őrizte a PAFC kapuját. Főként a hazaiak előtt adódtak lehetőségek, minden megmozdulásukon látszott, hogy nagyon akarják a sikert, de az utolsó passzoknál, befejezéseknél rendre pontatlanok voltak.

A nagy hazai nyomás ellenére a mérkőzés első góljára egészen a 42. percig kellett várni, Josip Knezevic juttatta előnyhöz a Puskás Akadémiát, ami láthatóan átszakította a gátat a csapatban.

A fordulást követően ugyanis fokozni tudták a nyomást, sorra dolgozták ki a szebbnél szebb támadásokat, így az akarat már nemcsak labdabirtoklásban, de a gólok számában is megmutatkozott, amelyekben Antonio Mance játszotta a főszerepet. A horvát támadó az 58. és a 72. percben is betalált, bebiztosítva ezzel a hőn áhított hazai győzelmet. A Budafok becsületére legyen mondva, hogy a hátrány ellenére is tisztességesen ment előre, de a támadójátékából ezúttal hiányzott a pontosság, a kreativitás, így a Puskás Akadémia megérdemelten tartotta otthon a három pontot, ez a győzelem pedig fontos lépés lehet ahhoz, hogy a felcsútiak elinduljanak felfelé.