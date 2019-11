Harmadszor vernék a Zsóryt

Az OTP Bank Liga 14. fordulójában a Puskás Akadémia FC vendége a Mezőkövesd Zsóry FC gárdája lesz szombaton 17 órakor a Pancho Arénában. Négypontos hátrányban fogadhatják riválisukat a házigazdák, akik remek formában várhatják az újabb rangadójukat.

Amikor az OTP Bank Liga idei sorozata kerül szóba, ezen belül a „meglepetéscsapat” kifejezés, akkor talán a legtöbben a Mezőkövesd Zsóry FC-re gondolnak. Tény, Kuttor Attila vezetőedző együttese remekül kezdte el a szezont, és azóta is tartja eredményes formáját, ugyanakkor hogyha ezt a címet két együttesre is rá lehetne akasztani, akkor alighanem a másik „díjazott” a vendéglátó Puskás Akadémia FC lenne. Nem véletlenül, hiszen a felcsúti sárga-kékek a múlt héten a MOL Arénában ismét legyőzték a MOL Fehérvár FC csapatát, és korábban is több figyelemre méltó eredménnyel rukkoltak ki. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy van miért visszavágnia Hornyák Zsolt vezetőedző együttesének, ugyanis augusz tusban egy szépségdíjas találattal zsebelte be a matyóföldi csapat a három pontot.

Jól emlékezhetünk arra, hogy a második félidőre még jóformán ki sem értek a szurkolók a büféből, amikor a 46. percben a hazaiak játékmestere, Cseri Tamás néhány lépés után 25 méterről, jobbal bődületes bombát küldött Hegedüs Lajos kapujának jobb felső sarkába. Kétségtelen, hogy a Mezőkövesd fennállása legjobb idényét futja ősszel, az eddigi tizenhárom találkozón mindössze két vereséget szenvedtek – a Paks, és a Budapest Honvéd ellen – valamint háromszor játszottak döntetlent, a többi nyolc mérkőzésen nyerni tudtak. Megszerezték az Újpest skalpját idegenben, pontot raboltak az Üllői úton a Fraditól, és a MOL Fehérvár FC ellen hazai pályán. Legeredményesebb játékosuk 6 találattal a grúz válogatott Budu Zivzivadze, aki kétszer volt gólkirály hazájában, rá külön is fel kell készülniük majd a felcsúti hátvédeknek.

Az előző évben három alkalommal találkoztak a felek, kétszer a PAFC, míg egyszer a Mezőkövesd zsebelte be a pontokat. Decemberben Josip Knezevic duplája döntött, és áprilisban is az ő góljával nyertek.

A Puskás Akadémia FC szakvezetője egyértelműen a támadófutball híve, bizonyítja ezt, hogy a listavezető Ferencváros mellett a Fejér megyeiek is huszonhárom lőtt gólig jutottak, amely a második a rangsorban a huszonhatszor eredményes MOL Fehérvár FC mögött. A tizenhat kapott gól sem rossz, ezzel a társaság a negyedik legjobban védekező együttes a ligában. A házi góllövőlistát – és a bajnokságét is négyes holtversenyben – Gyurcsó Ádám vezeti, aki az előző fordulóban kétszer is mattolta Kovácsik Ádámot Sóstón, és nem mellékesen ezzel már hét találatnál jár a szezonban. Az öt-, és négygólos David Vanacek, Ezekiel Henty duó is jól „termel” az idei szezonban, e három labdarúgó játékának nagyban köszönhető a Puskás Akadémia FC jó szereplése.