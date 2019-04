Hamarosan eldől, hol folytatja, vagy folytatja-e egyáltalán Triscsuk Krisztina

Másfél hónapja a koronázóvárosban tölti mindennapjait a német Thüringer HC válogatott kézilabdázója, Triscsuk Krisztina. Az újabb nagy döntés előtt álló sportoló a sérüléséről, az oroszországi vidéki életről, küzdelmeiről s arról is mesélt, hogy újra kézilabdázni akar.

Az utóbbi hetekben, hónapokban szinte mindennapos látvány Székesfehérvár utcáin egy fehér, agyonmatricázott autó, mely a Thüringer HC kézilabdacsapatát hirdeti. A női Bundesliga aranyérméért küzdő együttes 33 éves átlövője, Triscsuk Krisztina mostanában egy Kadocsa úti edzőteremben tűnik fel. A megyeszékhelyen dolgozik azon, hogy felépüljön. Novemberben, a Krim Ljubljana ellen súlyos bokasérülést szenvedett. Két nappal később Lipcsében megműtötték, öt órán át tartott az operáció, minden elszakadt a bokájában.

Nem rettenne meg, ha a civil élet maradna

Az orvosa hét-nyolc hónapos felépülési időt jósolt. – Összedőlt bennem akkor a világ. Tíz napig feküdtem a kórházban, tolókocsival közlekedtem a folyosókon, majd három és fél hónapon át mankóval jártam. Annyira nem bírtam magammal, hogy amikor végre elkezdhettem járni, azonnal ültem az autóba, s meg sem álltam Magyarországig. Nagyon hiányzott az ország. Be is „cuccoltam” a fehérvári lakásomba, ugyanis itt a legjobb a rehabilitáció. Abkarovics Géza, Mohácsi János, Soros Kata és Purgel Szilárd segítenek a felépülésben. Rohamtempóban haladunk. Már kézilabda-specifikus futásokat végzünk, s most jönnek a labdás gyakorlatok is – mosolygott az 53-szoros magyar válogatott, de orosz származású kézilabdázó, aki 2005 és 2013 között nyolc éven át erősítette az FKC-t. – Már közöltem a Thüringer edzőjével, hogy haza szeretnék jönni. Nagyon féltem attól, hogyan fogok beilleszkedni. Hiszen számomra ismeretlen nyelven beszéltek, teljesen más kézilabdát játszanak. De ahogy jöttek a meccsek, elkezdtem dobálni a gólokat, azt éreztem, hogy „tök jó” helyen vagyok.

Ugyanakkor a nép is nagyon barátságos, befogadó. A csapattársaim emberként kezelnek, mindenféle hátsó szándék nélkül. Nem nézik, hogy kivel vagy, honnan jöttél, milyen ruha van rajtad, csak magadért szeretnek. Mint anno Fehérváron. A Thüringer bajnoki döntőt játszik majd, a Bajnokok Ligájában is helytállt. Az átlövő jól érezte magát a német porondon, de rávilágított a hiányosságokra, problémákra is. – A Thüringer, a Bietingheim és a Metzingen kiemelkednek a mezőnyből. De a magyar és a német kézilabda teljesen más. Nagy probléma, hogy nincs parkettás pálya. Mindenhol műanyag borítású a játéktér, ami nagyon balesetveszélyes, és igénybe veszi a lábat. Négy hónap alatt hét játékosunk sérült meg súlyosan, vagy a boka vagy a térd szakadt. Ráadásul a sérülésem előtt nem sokkal beszakadt a combizmom, de így is játszanom kellett, hogy bebiztosítsuk a továbbjutásunkat a Bajnokok Ligájában. Döntetlen lett a vége a Krim Ljubljana ellen, de én azon a meccsen már befejeztem a szezont. Június 31-ig szól a szerződése Németországban, akartak is hosszabbítani Triscsukkal, de a Dunaújvárossal EHF-kupát nyerő átlövő inkább költözne, s már dolgozik a folytatáson. Pedig néhány hónapja labdát sem akart fogni a kezében.

– A lipcsei kórházban ültem a kerekesszékben, szürke pokróccal az ölemben, s azt mondtam: nem akarok többet kézilabdázni. Rosszul voltam, mikor labdához értem. De amikor Purgel Szilárd irányítása alatt elkezdtem futni, újra megjött a kedvem a sporthoz. Külföldi és magyar csapatokba is tudnék igazolni. Az orvosaim nem látják akadályát annak, hogy folytassam a kézilabdát. Ugyanakkor próbálom élvezni, hogy civil emberként is élhetek. Vagyis hódolhat hobbijának, a horgászatnak is. – Múltkor amellett, hogy nem fogtam semmit, még a horgászbotomat is elhagytam. Letettem az autó mellé, s anélkül mentem haza. De hogy hol folytatom a játékot, még nem tudom. A menedzseremmel hamarosan eldöntjük. Nem elképzelhetetlen, hogy ismét Fejér megyében szerepel majd a játékos, bár konkrétumokról Fehérváron és Dunaújvárosban sem beszéltek. Triscsuk Krisztina 16 évesen költözött Veszprémbe Oroszországból, majd sorrendben Fehérváron, Érden, Dunaújvárosban, Siófokon, Kisvárdán kézilabdázott, mielőtt a Thüringer HC-hoz szerződött. Döntések sorozata, melyek közül egyet sem bánt meg.

– Nehéz döntés volt, de megérte Érdre igazolnom, mert Szabó Edinával dolgozhattam együtt újra, s bronzérmet nyertünk. Dunaújvárosban azt a szeretet kaptam, mint Fehérváron, családként működtünk, s EHF-kupát nyertünk. Volt élő szerződésem, de váltottam. Siófokon gólkirálynő lettem ugyan, de a mai napig nem tudom, hogyan, mert nem emlékszem hogy játszottam, ugyanis akkor halt meg az édesapám. Sokkos állapotban kézilabdáztam, apám a mindenem volt. Közben a válogatottban is kellett volna teljesíteni, de úgy döntöttem, lemondom a válogatottságot. Nehéz időszak volt. Kisvárdáról időközben távozott Mátéfi Eszter, akivel szerettem együtt dolgozni, s úgy döntöttem, én is megyek. Engedtem a Thüringer HC edzőjének, Herbert Müller évek óta tartó invitálásának, s Németországba szerződtem. Nem a pénzről volt szó, mert Kisvárdán nagyon komoly szerződésem volt, s a németeknél közel sincsenek olyan fizetések, mint Magyarországon. A korábban Cornexi néven futó fehérváriaknál érett játékossá váló Triscsuk mindenhol megállta a helyét. Mint mondja, a munka szeretetét, a küzdeni tudást a családból hozta magával. – Minden nap több akartam lenni. Moszkvában olimpiai sportiskolába jártam. Nagy volt a konkurencia, előfordult, hogy tűket raktak az edzőcipőmbe, hogy ne tudjak játszani, s a helyemre más kerülhessen.

Mikor sírva hívtam édesapámat, hogy hazamegyek, annyit mondott, hogy rendben, csomagoljak, vár a föld, a gumicsizma. Vagy ha ezt nem akarom, akkor pedig ne sírjak, hanem küzdjek. A munkával bizonyítottam. De a legfontosabb, amit a szüleimtől tanultam, hogy tudok bocsánatot kérni a hibáimért. Ezek mellett gyakorlatiasságot is tanultam. Ha hazamegyek Bokszitogorszkba, akkor falat fúrok, füvet nyírok, kapálok, fát vágok, vagy éppen betonozok. Oda nem kell elegáns ruhát magammal vinnem. De ez számomra kikapcsolódás. A föld közelsége feltölt. A telefont is kikapcsolom. Krisztina édesapja halála után úgy érezte, nem tudna segíteni a válogatottnak, hiába hívta a szövetségi kapitány, Kim Rasmussen. A válogatottságtól akkor intett búcsút lelkiekben is, mikor látta, hogy az 5-ös mezben már Asma Elghaoui játszott. A családalapításon kívül már a labda is hiányzik a szőke klasszisnak. De akkor sem keseredne el, ha nem találna csapatot magának az EHF-kupa- győztes, Eb-bronzérmes sportoló. – Szívesen foglalkoznék a rehabilitációval. Emellett tervezem, hogy Oroszországban, az én kis városomban a helyi nyugdíjasotthon lakóin segítek. Az ottani polgármesterrel dolgozunk egy rendszer kialakításán, ami interneten keresztül is működhet. Van fodrászdiplomám is, de az most nem érdekel. Intézkedni szeretnék, és segíteni az embereken.