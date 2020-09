Győzött és az élre állt a Felcsút

Az 5. fordulóhoz érkezett az NB I., a kör nyitómeccsét a Puskás Akadémia és a Mezőkövesd játszotta villanyfényes mérkőzésen. Most nem a dobogó, hanem az első hely volt a tét.

A két csapat az előző szezonban közvetlen riválisa volt egymásnak a harmadik helyért folytatott csatában és ez idén sincs másképp. A Mezőkövesd a harmadik helyen tanyázott a fordulót előtt egy ponttal megelőzve a Puskás Akadémia együttesét. Győzelem esetén bármelyik csapat ideiglenesen a tabella élére állhatott.

Eddig tizenegy alkalommal találkozott a két együttes egymással, és a mérleg teljesen kiegyenlített: négy Puskás-, illetve Mezőkövesd-győzelem mellett három döntetlen született, így a felcsútiak egyértelmű célja az volt, hogy maguk felé billentsék a mérleg nyelvét. Legutóbb több mint fél évvel ezelőtt, március 14-én találkoztak egymással a csapatok egy bajnokin a Mezőkövesd otthonában. Akkor 0-0-s döntetlen született annak dacára, hogy a felcsútiak egykapuztak a mérkőzésen. Akkor három nagyobb ziccer is kimaradt a „matyók” ellen.

A közel 800 néző előtt megrendezett mérkőzésen tapogatózva kezdődött a játék, majd jöttek a helyzetek is, mindkét kapu némi veszélyben forgott. Negyed óra elteltével egy csúnya összefejelés borzolta a kedélyeket, aminek a következményeként a hazaiak játékosát, a Portugál U20-as válogatott bekket, Nunest, aki egyébként az első élvonalbeli meccsén lépett pályára, kényszerűségből le kellett cserélni. Helyére Hadzsiev érkezett. Ezt követően futószalagon jöttek a hazai próbálkozások, de az átütő erő hiányzott belőle: Baluta, majd Knezevic próbálkozott messziről, de különösebb problémát nem okozott az ellenfél kapusának. A 29. percben a Mezőkövesdnek is akadt egy nagyobb lehetősége a hazai kapu előtt, miután kisebb zavar alakult ki a hazai kapu előtt: Deutsch mellel akarta hazatenni a labdát, ami a mezőkövesdi támadó, Szerderov fejére pattant, de megúszta a Puskás. Az első félidő a vártnál óvatosabb játékot hozott, így gól nélküli döntetlennel vonulhattak szünetre a csapatok.

Élénkség költözött a mérkőzésbe a második játékrészre. Mezőkövesdi helyzettel indult: Cseri bal oldali beadását Meissner Berecz elé teszi, aki jobbal azonnal lő 19-ről, Hadzsievről a léc fölé pattan a labda! Majd a szögletből Neszterov veszélyeztette fejjel a felcsúti kaput. Rögtön jött a válasz is a felcsútiak részéről: Knezevic 13-ról a jobb alsót veszi ballal célba, véd Rjabenko vetődve, majd kitolja a léc alól Meissner próbálkozását is. Az 59. percben aztán góllá érett a felcsúti nyomás. Némi szerencsével került a vendégek kapujába labda Baluta révén: Knezevic emel balra Kisshez, a ballábas beadás megpattan egy védőn, Rjabenko mellényúl, a román légiós meg jobbról, négy méterről, éles szögből jobbal az üres kapu közepébe helyezi a labdát. 1-0! Utána is lüktető játékot hozott a hátralévő fél óra, de több találat már nem esett a találkozón, így a Puskás Akadémia FC az élre állt a magyar bajnokság élvonalában.