Gyengén futballozott a MOL Fehérvár FC, először maradt pont nélkül

A feladat adott volt a MOL Fehérvár FC labdarúgói számára: az OTP Bank Liga vagyis az NB I hetedik fordulójában is hibátlannak maradni. Az Újpest FC azonban nem feltartott kézzel érkezett a Sóstóra.

Szomorú kötelességének tett eleget a régi Sóstói Stadion népe. A hazai ultrák, az RBD arénamagasságú fekete-fehér molinót kihúzva tisztelegtek a szeptember 17-én, 60 esztendős korában elhunyt Vidi-legenda, id. Horváth Gábor előtt. A kezdés előtt a publikum vastapssal búcsúzott a piros-kék színekért rengeteget dolgozó bal oldali védőtől.

A mostani Fehérvár FC bal oldalára visszatért Stopira, aki a kisebb sérülés miatt kispadra kerülő Hangya Szilvesztert váltotta. A FIFA Puskás-díját a hét elején Milánóban bezsebelő, vagyis a világ legszebb gólját szerző Zsóri Dániel még mindig nem került keretbe, csak hétfőtől tréningezik együtt a társakkal. Milanov pedig a találkozó előtt belázasodott.

Gyengén rajtolt a bajnokságban, majd a legutóbbi fordulóban magára talált az Újpest, most pedig pezsgő lendülettel kezdett. Gyorsan fűzték fel támadásukat a vendégek, Feczesin elől Muszliu pöccintette el a labdát 11 méterre a kaputól, de éppen a középen érkező Simon Krisztián elé, akinek lövését hatalmas bravúrral védte Kovácsik Ádám. Tetszetősen, lendületesen futballozott az Újpest. Főként a fehérváriak jobb oldalán próbálták megbontani a védelmet, sokat dolgoztatták Stopirát, de a zöld-foki szigeteki hátvéd hiba nélkül tette a dolgát. Azonban felfejlődni nemigen sikerült, így Simon 20 méterről megküldött kemény löketét Kovácsik vetődve ölelte magához. A fehérváriak teljesen átengedték a területet, az első húsz percben ha el is jutottak a vendégkapuig, valakit rendre lesen csíptek meg. Boban Nikolov 18 méteres ígéretes lövése illett be az első komolyabb Vidi-helyzetnek, labdája alig kerülte el a bal kapufát.

Aztán be-be robbant a támadógépezet: Futács Márkó 17 méteres bombáját például Banai nagy vetődéssel tolta a felső lécre. De ettől még nem kerekedett fölénybe Marko Nikoloics együttese. A fehérváriak vezetőedzője többször is felpattant a padról, vagy azt nehezményezte, hogy nem vették fel az embert idejében fiai, vagy mert a megszerzett labdával indított kontraakció pontatlanság miatt akadt el. Az Újpest azonban továbbra is jól járatta a labdát, de a kapura nem voltak különösebben veszélyesek a lilák. S ennek például a Videoton egykori legendás kapusa örülhetett. Egy, a kaput magasan elkerülő újpesti bomba nyomán az RBD táborában kötött ki a labda, amit nagy meglepetésre Disztl Péter kapott el, s tartotta fel a zsugát a magasba éppúgy, mint 1985-ben a Manchester United elleni tizenegyespárbaj végén. Skandálták is „Szőr” nevét…

A második játékrészt tempósabban kezdték a fehérváriak. Már ők próbálták uralni a területeket, s a fővárosi ketrecig is egyre többször jutottak el. Juhász Roland földre pattintott lövése a jobb kapufa mellett ment el, majd Kovács egyéni attrakciója után a második hullámban érkező mesterlövész, Armin Hodzic lőtt a kapu előtt keresztbe. Nikolics-mester a félidő elején a középpályás Pátkait küldte be a csatár Futács helyett, így Huszti Szabolcs feljebb lépett, az ék pozíciójába pedig a hat meccsen hat gólt szerző Hodzic került. Azonban továbbra sem volt átütő erő a játékban, ami leginkább a bal szélen, vagy középen folyt, Nego oldalán csak az tűnt fel, hogy hófehér topánkáját a szünetben égszínkék stoplisra cserélte a francia. Nem volt üdvözítő, hogy Huszti megsérült. A fiatal szerb, Danilo Pantics váltotta, de így is inkább saját térfelén tömörültek a hazaiak, amit a szurkolók füttyel „díjaztak”. Az Újpest pedig góllal büntetett! A 80. percben Vincent Onovo testtel odébb tessékelte Nikolovot 25 méterre a kaputól, a 16-osig gyalogolt, majd jobbal eltekerte a labdát Kovácsik mellett, 0-1. A fehérváriak képtelenek voltak újítani, a hosszabbításban pedig a korábbi vidis, Feczesin Róbert adta meg a kegyelemdöfést egy jobb oldali centerezés nyomán, 0-2.

A MOL Fehérvár FC gyenge futballja nem érdemelt pontot, így azzal, hogy az Újpest 12 év után nyert ismét a Vidi vendégeként, megszakadt a fehérváriak győzelmi sorozata.

Jegyzőkönyv

MOL Fehérvár FC–Újpest FC 0-2 (0-0)

MOL Aréna Sóstó, 5267 néző. V.: Pintér Cs. (Buzás, Szert)

MOL Fehérvár FC: Kovácsik – Nego, Juhász, Muszliu, Stopira – Nikolov, Huszti (Pantics, 70.) – Kovács I. (A. Hadzic, 84.), Hodzic, Petrjak – Futács (Pátkai, 57.). Vezetőedző: Marko Nikolics.

Újpest FC: Banai – Balázs, Heris, Risztevszki, Burekovics – Onovo (Szakály P., 93.), Szankovics – Simon, Nwobodo, Pauljevic (Zsótér, 77.) – Feczesin. Vezetőedző: Nebojsa Vignjevics.

Gól: Onovo (80.), Feczesin (91.)

Sárga lap: Huszti (63.), Pátkai (66.), Stopira (89.) illetve Szankovics (48.), Risztevszki (63.)

Vezető képünk archív fotó!