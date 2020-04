Gőzerővel dolgoznak az akadémisták

A Puskás Akadémia utánpótlás-labdarúgói átlagosan napi két és fél órát edzenek otthon. Liszkai Dezső képzési és szakmai igazgató számolt be a jelenlegi helyzetről.

A kényszerű otthonlét némi nyomot hagyott az NB III-as és utánpótláskorú játékosokon, az otthoni edzések monotonitása miatt kissé fásultak lettek. Az akadémia szakmai stábjai folyamatosan ellenőrzik a világháló segítségével, hogy ki hogyan teljesíti az edzésterveket, miközben igyekeznek a lelket is tartani a fiúkban. Egyelőre nem tudni, hogy a nemzetközi és nemzeti szövetségek hogyan döntenek a folytatásról, első körben ugyanis az első- és másodosztályú bajnokságok befejezése élvez prioritást, de a szakvezetők arra fókuszálnak, hogy intenzív terhelésnek tegyék ki a játékosokat, hiszen – ha minden jól megy és nem romlik a járványügyi helyzet – pár héten belül akár már el is kezdhetik kisebb csoportokban a foglalkozásokat. Akadnak nehézségek, hiszen sok korosztályos csapat egész télen műfüvön készült, majd áttértek a füves edzésekre, most pedig sokan kénytelenek kemény borításokon futni, amely megterheli a bokájukat.

– Azért nehéz a feladat, mert ilyen helyzetben még nem voltunk, erre nincs semmilyen forgatókönyv. Megpróbáljuk minél színesebbé tenni a programokat, illetve olyan interaktív kapcsolatot kialakítani a játékosokkal, hogy érezzék azt, hogy az akadémia stábja velük van. Folyamatosan információkat adunk, beszélgetünk velük, kérdezzük őket a kedélyállapotukról. Tudjuk, hogy sokáig nem lehet fenntartani ezt az állapotot, el fog kezdődni egy tompultság, már nagyon várjuk azt, hogy vissza tudjuk őket hívni, és akár kis csoportokban újra együtt tudjanak lenni. Bízunk abban, hogy ez nagyobb motivációt ad – tájékoztatott Liszkai Dezső képzési igazgató.

Amennyiben szép lassan elkezdődhet majd a munka természetesen még nem a teljes keret készülhet együtt.

– Kis csoportokban gondolkodunk, három-öt fős létszámmal, szerkezetében egy-egy csapatrész lehet, külön a védők, külön a középpályások, valamint a támadók. Megpróbáljuk úgy összeállítani az edzésprogramot, hogy a követelményeknek megfeleljünk – tette hozzá a szakember.

A foglalkozások koordinálása nagy próbatétel elé állítja az akadémiai stábot abban a tekintetben, hogy az összes korosztály harmonikusan tudjon dolgozni külön-külön otthon.

– Sokkal nehezebb volt megszervezni az otthoni munkát, hiszen meg kellett tervezni, hogy milyen típusú feladatok legyenek. A játékosok kapnak kimondottan technikai, és erősítő gyakorlatot, a nagyobb csapatoknál ezeket posztok szerint lebontottuk, így másfajta feladatot kaptak a védők, a középpályások, és a támadók. Ezeket a videókat felvették a játékosok, visszaküldték az elemző edzőknek, akik értékelték, hibákat javítottak, instrukciókat adtak. Úgy készülünk, mintha versenyciklusban lennénk, mert nem tudjuk mikor térhetünk vissza a pályákra, és formába kell hozni a játékosainkat. Amennyiben összeadjuk az elfoglaltságukat napi 2,5-3 órát mozognak aktívan.