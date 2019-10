Fordulás után ütött a csákvári foci

A Merkantil Bank Liga labdarúgó NB II 12. fordulójában az Aqvital FC Csákvár csapata nagy csatában, sok helyzete közül kettőt kihasznált, és ez elég volt a sikerhez.

Aqvital FC Csákvár–Dorogi FC 2-1 (0-0)

Csákvár, 400 néző

Vezette: Nagy Norbert (Varga Zs., Tőkés)

AFC Csákvár: Markek – Csató M., Nándori, Tányéros – Tamás N., Mim (Major, 60.), Mészáros D. (Farkas A., 46.), Madarász, Deutsch L. – Sejben, Baracskai (Sipos, 82.). Vezetőedző: Visinka Ede.

Dorog: Mursits – Albert Á. (Sitku, 87.), Dlusztus, Berkó, Papp M., Forró – Takács P. – Nyíri, T. Lénárt, Girsik (Földi, 53.) – Vígh Á. (Paudits, 57.). Vezetőedző: Németh Szabolcs

Gól: Sejben (46.), Tamás (62.), ill. Földi (90.)

Igencsak bő listával rendelkezett a találkozó előtt Visinka Ede, a Csákvár mestere, ezen a listán hat olyan labdarúgó neve szerepelt, akik nem lehetettek ott a régi rivális, több volt NB I-es játékossal teletűzdelt Dorog elleni összecsapáson. Eltiltás miatt nem számíthatott Albert Ádámra, valamint az U19-es válogatottal készülő Kocsis Bencére, és továbbra a maródiak táborába tartozott Kiprich Dávid, Galambos Ádám, Daru Bence és Pratsler Benjamin.

A 13. percben Madarász Márk bal oldali szögletét Tányéros Ádám remek mozdulattal csúsztatta a hosszú sarokba, ám asszisztense jelzésére Nagy Norbert játékvezető érvénytelenítette a találatot. Aztán a 26. percben Markek Tamás kirúgását Baracskai Roland fejelte le Tamás Nándor elé, aki a jobb oldali vonal mellől pontosan adott be, középen érkezett Mim és 5 lépésről éppen a vetődő Mursits kezébe gurította a labdát. A 43. percben Markek ívelt a mezőnybe, a labdát Sejben Viktor nagyszerűen csúsztatta Mim elé, aki már elgurította az utolsó dorogi védő mellett is, amikor Berkó Ádám buktatta őt. A játékvezető azonban megkönyörült a vendégek védőjén, és csak a sárga lapot mutatta fel neki.

Jót tett a szünet a hazaiaknak, mindössze 35 másodpercet kellett várni arra, hogy megszerezzék a vezetést. Tamás Nándor száguldott el a jobb oldalon, még visszahúzni sem lehetett. Az alapvonalról pontosan gurított középre, ahol érkezett Sejben, és 6 méterről a léc alá bombázott, 1-0. Az 58. percben növelhette volna előnyét a Csákvár, Tamás használta ki ismét gyorsaságát, elhúzott a jobb oldalon, élesen kapura lőtte a labdát, ám hiába vetődött be Sejben és Madarász is, elsuhant előttük a labda. A 62. percben már semmi sem akadályozta, hogy tényleg bent legyen a második, egy felívelt labdát Csató Martin pontosan fejelt Tamás elé, aki 16 méterről, higgadtan a bal sarokba lőtt, 2-0. A 90. percben szépített a Sitku Illést is bevető Dorog, egy gyorsan elvégzett kirúgás után Földi Botond lépett ki egyedül és a tehetetlen Markek mellett a bal alsó sarokba gurított, 2-1.