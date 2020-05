Fogarasi Attila már beletaposna a gázba

Múlt hét pénteken biztossá vált, hogy május 30-tól feloldják a versenyrendezési korlátozásokat Magyarországon, így a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) zöld utat adott a hazai bajnokságoknak. A tervek szerint június 1-jén jelenik meg a teljes 2020. évi MNASZ versenynaptár.

Az MNASZ pénteki közleményéből az is kiolvasható, hogy azoknak a szervezeteknek, amelyek kívánnak élni rendezési jogukkal, május 15-ig kell jelezniük a döntéshozók felé. Kedden délután pedig a rali szakági bizottság be is nyújtotta előzetes tervezetét, amiből kiderül, hogy versenyszervező Lakatos Róbert csak a Vértes és a Mikulás Rallye-t tudja vállalni, mert Székesfehérvár és Zalaegerszeg városok ebben az évben nem támogatják a nagyszabású rendezvényeket. Hasonló sorsra jutott a Mecsek Rallye is, amit a kialakult helyzet miatt szintén lemondtak a rendezők. A napokban pedig fény derül a Rallye3-as fordulókra is.

A móri raliversenyző, ifj. Fogarasi Attila idén a Rallye 2-ben lesz érdekelt. Három versenyen biztos, hogy ott lesz, míg az egri száguldást kihagyja, mivel akkor mondja ki a boldogító igent.

– Bíztam benne, hogy egyik aszfaltos verseny sem fog egybeesni az esküvőm napjával, mert akkor kénytelen leszek választani – mosolyodott el. – Komolyra fordítva a szót, Egerben nem leszünk ott, de a tervek szerint rajthoz állunk a júliusi Salgó, az augusztusi Miskolc és az októberi Vértes Rallye-n. Természetesen előfordulhatnak még kisebb-nagyobb változások a versenynaptárban, de a tervezet alapján ezeket tudnám kiemelni.

A karantén elmúlt heteit igyekezett hasznosan tölteni:

– Belekóstoltunk az e-sport világába, hogy a versenyzés élménye azért meglegyen, emellett igyekeztünk az autót (Honda Civic Type-R – a szerk.) is minél jobban felkészíteni. Új motort, új váltót kapott, megújult a futómű és a fényezés is. Úgy néz ki, hogy a kocsi összeállt, már csak a finomhangolások vannak hátra.

Kiemelte, hogy még ebben a hónapban Pusztavámon, a Székesfehérvár Rallye egy másfél kilométeres szakaszán hajtanak végre tesztet, ahol főként az új futóművet szeretnék optimalizálni. Ezen felül tervben van egy külföldi motorprogramozás is, amikor megnyílnak a határok.

– Remélem, hamarosan Csehország felé vehetjük az irányt. A korábbi R3-ast is egy ottani szakembernél lőttük be, ami nagyon jól sikerült. Szeretnénk ismét nála megtenni, hogy minden tökéletes legyen. Az utolsó lóerőre is szükségünk lesz, hogy idén az alaposan megerősödött Rallye 2-es bajnokságban is megálljuk a helyünket. Mint korábban is mondtam, felvennénk a kesztyűt az 5-ös géposztály és az abszolút legjobbakkal is. Egyelőre sok a találgatás, de reméljük, hogy a nyár végével elkezdődhet a szezon.