Finomhangolás és új játékos a Puskásnál

Szombaton 17 órakor a Kaposvári Rákóczi FC vendégeként kezdi az OTP Bank Liga labdarúgó NB I. tavaszi idényét a Puskás Akadémia FC együttese. A vezetőedző elégedett a csapat felkészülésével.

A dél-spanyolországi edzőtáborban megvívott felkészülési mérkőzések során – a MOL Fehérvár FC-hez hasonlóan – nem nyert meccset a Puskás Akadémia FC. A svájci Luzern gárdájával és a romániai Hermannstadttal 1-1-es döntetlenre végzett Hornyák Zsolt alakulata, míg a horvát élvonalbeli NK Osiektől 2-1-es vereséget szenvedett. A felcsúti vezetőedző ezen a héten már a finomhangolásra helyezi a hangsúlyt, s elégedett a csapat felkészülésével.

– Fontos volt, hogy összeálljon a csapat, mivel új játékosok is érkeztek és az Akadémián belül is frissítettünk az NB II-ből és az NB III-ból. Sikeresen beilleszkedtek az új fiúk. Az ukrán Favorovot és a cseh Plseket fél éve figyeljük, s örömteli, hogy természetükben nagyon beleillenek a csapatba. Még meg kell nyugodniuk, s hozzák majd azt a teljesítményt, amit a volt klubjaikban jellemezte őket – vélekedett Hornyák Zsolt. – Jól ment a munka Spanyolországban, az edzéstervet maximálisan teljesítettük, a felkészülési mérkőzéseken azonban érezni lehetett, hogy még nem gördülékeny az összjáték.

Juspi Knezevic sárga lapos eltiltás miatt nem játszhat a Kaposvár ellen, Kamen Hadziev pedig piros lapja miatt hiányzik majd. Próbáljuk megoldani a játékot nélkülük, de ez nem egyszerű dolog, mert kulcsemberekről van szó. Elégedett vagyok, mert jó irányba haladunk, összetartó brigád lesz a Puskás. Ezen a héten stabilizáljuk a csapat játékát, s az a tervünk, hogy azt a futballt hozzuk, amit a téli szünet előtti két utolsó bajnokin mutattunk.

A minőségi javulásban lehet szerepe a héten szerződtetett holland szélsőnek is. Hazája U21-es válogatottjában már korábban szerepelt Luciano Slagveer két és fél éves szerződést írt alá Felcsúton. A mindkét szélen bevethető 26 éves labdarúgó az FC Emmenben futballozott legutóbb, az Eredivisie 12. helyén álló gárdában 9 bajnokin két gólt és két gólpasszt jegyzett. Slagveer U17-esként került a Heerenveenhez, de megfordult a Twentében és a belga FC Lokerenben is. A holland élvonalban összesen 169 találkozón 28 alkalommal volt eredményes, s 19-szer jeleskedett előkészítőként. Ő is ugyanott edzőtáborozott, mint ahol a Puskás, már ott ismerkedett leendő csapattársaival, s tájékozódott a magyar bajnokság színvonaláról korábbi csapattársától, Otigba Kennethtől is.