Az új felcsúti sportközpont a honi labdarúgás felemelkedését szolgálja

A Puskás Akadémia a napokban átadott világszínvonalú létesítményében minden adott a minőségi munkához. A Vál-völgyi egyesületnél állítják, nem csak labdarúgókat, sportolókat, de leginkább embereket képeznek az intézményben.

A 811-es számmal ellátott főúton haladva nem is gondolná az ember, hogy milyen építészeti kincseket rejt a kevesebb mint kétezer lélekszámot magáénak tudó Fejér megyei község, Felcsút. Pedig itt alkotott élete utolsó szakaszában a Kossuth- és Ybl Miklós-díjas Makovecz Imre, a magyar organikus építészet megteremtője. A településen található Pancho Aréna labdarúgó-komplexumában egy nemesi kúriából átalakított kollégium volt az „első fecske”, amit maga Makovecz tervezett, ezt az akadémia szakmai és orvosi központjának, majd éttermének átadása követte – utóbbiak már Dobrosi Tamás keze munkáját dicsérik. A tíz füves és műfüves gyakorlópálya, valamint a stadion tőszomszédságában immáron egy új sport- és konferencia- központ is díszeleg, szintén a néhai építészzseni stílusjegyeit megőrizve.

Nem mindennapi látvány

Az új létesítményt – a média társaságában – most a nagy nyilvánosság elé tárták. Amíg az operatőrök, és az újságírók sürögtek-forogtak Takács Mihály, a Puskás Akadémia igazgatója és maga az alkotó, Dobrosi társaságában, addig volt idő a bejárat mellett elhelyezett prospektus átlapozgatására. Először a brosúrából derült ki – majd később az idegenvezetés alatt is megtapasztalhatjuk –, hogy mekkora épületről van szó valójában: a létesítmény 9800 négyzetméteren terül el, a kivitelezésnél 15 000 köbméter betont, 1600 tonna betonacélt, 1826 köbméter faanyagot, több mint 17 millió kötőelemet, 8000 négyzetméter palát, és nem utolsósorban 18 tonna rezet használtak fel. Az 1324 lámpatest által megvilágított komplexumot öt hatalmas kazán fűti be.

Ilyet még nem láttam!

– mondták a kék-sárga egyletben pallérozódó gyerekek, amikor először átlépték a küszöböt – tudtuk meg Takács Mihálytól.

És milyen igazuk volt! A földes és salakos pályákon szocializálódó régi korosztály számára szinte elképzelhetetlen minőségű épületegyüttes pazarul szolgálja ki a Felcsúton készülő labdarúgókat. A labdajátékok részére kifejlesztett csarnok ajtaja nemcsak az akadémisták vagy a helyi Letenyey Lajos középiskola tanulói, de a Bozsik-programban részt vevő csapatok számára is nyitva áll. Sőt, a technikai háttér a magyar nemzeti együttesek közül a kézilabda-, kosárlabda-, illetve a röplabda-válogatottak „elszállásolására” is alkalmas.

Sikeres embereket nevelnek

A többfunkciós edzőterem és futófolyosó olyan gépekkel van ellátva, amilyenekről eddig csak hallomásból értesültünk. De van itt minden, ami ahhoz kell, hogy valakiből sikeres tornász vagy ökölvívó váljon. Az egyesület filozófiája szerint itt nemcsak kiváló futballistákat, sportolókat, de sikeres embereket is nevelnek. A testnevelői, edzői pályára fogékony nebulók életét azzal könnyíti meg a klub, hogy a Testnevelési Egyetemmel kötendő szakmai együttműködés értelmében a diákok munkáját a TE tanárai, illetve a gyakorlaton lévő hallgatók felügyelik.

Az öltözők és a trénerek számára fenntartott irodák, tárgyalók szemrevételezése után egy 250 fős nagyelőadóba nyerhettünk bepillantást. A színházteremben minden adott egy nívós rendezvény lebonyolításához, ami akár – a gyerekek legnagyobb örömére – moziként is funkcionálhat. Egy biztos, minden lehetőség adott a sikerhez Felcsúton.