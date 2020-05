Fel kell venni a tempót a Fehérvári Titánoknak

Az Ifjabb Ocskay Gábor Jégkorong Akadémiáról kirepülve egy ponterős védő és egy biztos kezű csatár is ott lesz szeptembertől a Fehérvári Titánok csapatában.

Az elmúlt éveknek megfelelően idén szeptemberben is láthat majd – viszonylag – új arcokat a fehérvári közönség a Titánok soraiban, hiszen öt, korábban néhány mérkőzésen már szóhoz jutó akadémista kapott meghívót Kiss Dávid vezetőedzőtől. A profi szerződést aláírók közül ezúttal a hátvéd Dobmayer Dominik, valamint a támadó pozícióban játszó Rétfalvi Kristóf mesélt az új kihívásról.

– Nagyon örültem neki, hogy megkerestek, hogy számítanak rám a következő szezonban – nyilatkozta a 17 esztendős Dobmayer, aki hátvédként idei 45 mérkőzésén 36 pontot gyűjtött. – A családom mindvégig támogatott, ezáltal ők is nagyon örültek a megkeresésnek, és a barátok is nagy gratulációval fogadták. Az idei szezonban sikerült a magyar juniorbajnokságban első helyezést elérnünk, az osztrák bázisú ligában sajnos alul maradtunk a döntőben, csak másodikak lettünk.

Pozitívnak értékelem ezt az idényt, mivel sikerült bemutatkoznom a felnőttbajnokságban, illetve jó helyezést értünk el a magyar juniorbajnokságban. Fizikailag szeretnék sokat fejlődni a nyár folyamán, és még emellett szeretnék technikailag is minél jobb lenni. Nagyon barátságosan fogadtak be a srácok a felnőttcsapatba, nagyon jó volt a hangulat a társaságon belül. Nagyon örültem neki, hogyha lehetőségem volt a felnőttcsapattal edzeni, teljesen mások voltak a körülmények, mint a juniorban – nagyobb volt az iram, gyorsabban kellet döntéseket hozni mint egy utánpótlás-korosztályban.

A célkitűzés ezúttal sem lehet más, mint minél magasabbra jutni a fehérvári hokipiramison.

– Megtiszteltetés volt ilyen fiatalon magamra ölteni a Titán-mezt, a következő szezonban pedig szeretnék minél jobb helyezést elérni a csapattal és egyénileg is tovább fejlődni és egy kis rutint szerezni. Az a célom, hogy három sikeres szezont produkáljunk a Titánokkal, és be szeretném bizonyítani, hogy a felnőttbajnokságban is megállom a helyem. Mindezek mellett természetesen be szeretném verekedni magam az EBEL-csapatba.

A zalaegerszegi születésű Rétfalvi Kristóf egészen kiváló szezont zárt, mind klubcsapatával, mind az U20-as válogatottal, ahol alapemberként számolnak vele.

– Székesfehérváron profi szerződést kapni nagy megtiszteltetés, a Titánok csapatánál minden adott a további fejlődésemhez, és a klub részéről is érzem a bizalmat, mivel ilyen hosszú távú szerződést kínáltak. A barátaim, csapattársaim gratuláltak, a családom nagyon örült, és büszkék rám, mindenben támogatnak engem. A vírus miatt félbeszakadt az előző szezon, bár az alapszakasz eredményei alapján magyar bajnoki címet szereztünk, mégsem olyan érzés, mintha végigment volna a szezon. Én szerencsésnek mondhatom magam, mert a decemberi kijevi U20-as jégkorong-világbajnok csapat tagja lehettem. Így a szezon bár felemás volt, nekem mégis jól sikerült, de a következő felnőttszezonomban mindenben fejlődnöm kell.

Az idén csatlakozók közül neki van a legtöbb mérkőzése eddig a Titánok együttesében, a tavalyi szezon során 14 alkalommal lépett jégre közöttük.

– A csapattársak nem voltak idegenek számomra, az U16-os korosztálytól kezdve minden évben feljátszhattam hozzájuk, így jól ismertük már egymást. Sokat segítettek, biztattak. Az edzések és a mérkőzések sokkal gyorsabbak, de úgy érzem, sikerült felvennem a tempót. Egyértelműen mindenben fejlődnöm kell, de különösképpen a robbanékonyság fejlesztése a célom. Szeretnék alapember lenni a Titánoknál, és minél előbb szeretnék az EBEL-csapatban bemutatkozni. Bár most még nem tudjuk, hogy mikor és hol, de a következő U20-as vb-n is szeretnék a magyar válogatott csapat tagja lenni.