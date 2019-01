Ezt egy életen át kell játszani!

Viszontagságos szezont tudhat maga mögött az Országos Rallye Bajnokság első osztályában szereplő móri pilóta, ifj. Fogarasi Attila. Az R3-as Honda Civic Type-R volánja mögött versenyző ralis autó ja rendre meghibásodott, ami kedvét is szegte a sportolónak, saját bevallása szerint a folytatáson is elgondolkodott.

Mint a mesében, úgy indult ifj. Fogarasi Attila 2018-as idénye. Kezei egy vadiúj R3-as Honda Civic Type-R kormányára tapadtak, mellette a rutinos Papp Tamás navigált, sőt, az idénynyitó Eger-ralin az ORB1 egyik újonca még választott szíve hölgye kezét is elnyerte. Így nem számított meglepetésnek, hogy abszolútban a 30., míg kategóriájukban és a kétkerék-meghajtásúak között egyaránt az első helyre futott be az új páros a hevesi megyeszékhelyen. A meséből aztán rémálom lett, a második fordulóban Miskolcon szó szerint felrobbant a japán „csoda” motorja, ezután szinte alig tudott befejezni egy versenyt is a Fejér megyei duó.

– Nagy várakozás előzte meg a tavalyi szezont, nagyon készültünk az évre az új segédpilótámmal, Papp Tomival, ráadásul a jól sikerült egri viadal helyszínén kaptam egy „igent” a menyasszonyomtól, szóval minden klappolt. Aztán Miskolcon elszállt a kocsink, ez a balszerencse pedig végig kísért minket az elmúlt esztendő során majdnem mindenhol.

Pedig volt róla szó, hogy Csehországban orvosolják a technikai problémákat.

– Sajnos ez nem történt meg, a programozás helyett inkább új motort kapott az autó, talán négy ilyen alkatrészt is „elfogyasztottunk” a hónapok alatt. Így visszatekintve be kell látnunk, hogy jobban jártunk volna, ha kiküldjük a négykerekűt a cseh szakemberekhez.

Mentálisan mennyire viselte meg a sikertelen idény?

– Hiába erősödik, keményedik meg az ember egy bukást, kiesést követően, a kudarc sosem jön jókor. Nyíregyháza például nagyon messze van, a pályabejárással több ezer kilométert mentünk, rengeteget készültünk, videóztunk, aztán nem kaptunk érte semmit. Nagyon elkenődtem, olyannyira, hogy a kényszerű kiállást követően azon gondolkoztam, hogy kész, ennyi, nincs tovább, én befejezem. Aztán csak lenyugszik az ember, alszik rá pár napot, és rájön, ezt talán sose lehet abbahagyni.

Ezt figyelembe véve, mit várhatunk Fogarasi Attilától idén?

– Elszántságot biztos, ami tőlem telik azt megteszem. Most is a konditeremből jövök, a fizikai állapotommal nem lesz gond. Remélem a Hondával sem, amely mindenképpen eljut idén Csehországba, ott majd beprogramozzák, remélhetőleg nem lesz vele több probléma. Itt a hó, így az éjszakákat leginkább a Vértesben töltöm vezetéssel. A támogatóimnak, szurkolóimnak sokat köszönhetek, akik mindig velem vannak.