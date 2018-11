Eseménydús forduló lesz északon

A megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság 14. fordulója előtt állnak a csapatok, a papírforma szerint az élmezőnybe tartozó együttesek számára nem okozhat gondot az előttük álló mérkőzés.

THERMOVÁR ÉSZAKI csoport

2018. november 17., szombat 13.00 óra

Bakonycsernye (6.)–Pátka (14.), Bodajk (2.)–Herceghalom (12.)

2018. november 18., vasárnap 13.00 óra

Flavus Velence (1.)–Pákozd (15.), Vál (3.)–Fehérvárcsurgó (11.), Szár (5.)–Puskás AFC III (10.), Pusztavám-Jüllich (4.)–Mány (9.), Csór Truck Trailer (8.)–Mór II (13.), Pázmánd (16.)–Kápolnásnyék (7.)

A csoport két, szombaton megrendezésre kerülő találkozójának esélyesei a házigazdák. Nem valószínű, hogy a Herceghalom legyőzné a Bodajkot, ahogy az sem, hogy az eddig idegenben nyeretlen Pátka most törné meg rossz sorozatát. A Velencének nem jelenthet gondot a Pákozd legyőzése, ahogy a két szomszédvár „rangadóján”, Pázmándon is inkább a Kápolnásnyék a favorit. Jó meccsre van kilátás Pusztavámon, a hazaiak mellett szól az is, hogy otthon általában dominálnak. A Csór Truck Trailer az utóbbi négy meccsen veretlen maradt, kérdés, hogy a Mór II ellen is megtartják-e ezt a tendenciát.

DÉLI csoport

2018. november 18., vasárnap 13.00 óra

Adony (15.)–Aba-Sárvíz (10.), Szabadbattyán (5.)–Káloz (8.), Pusztaszabolcs (13.)–Vajta (1.), Nagykarácsony (12.)–MPF Ráckeresztúr (11.), Perkáta (2.)–Seregélyes (9.), Előszállás (14.)–Besnyő-Iváncsa II (6.), Sárszentágota (16.)–LMSK Cobra Sport (4.)

2018. november 18., vasárnap 14.00 óra

Szabadegyháza (3.)–Sárbogárd II (7.)

A Szabadegyháza csapatának feltétlenül nyernie kell ahhoz, hogy lépést tudjon tartani a Vajta–Perkáta duóval. Nem lesz könnyű dolguk, mivel a Sárbogárd együttesében minden bizonnyal többen is „visszajátsszanak” majd. A Besnyő-Iváncsa II miután alaposan kitömte a Sárszent­ágotát, ezúttal Előszállásra látogat, azonban csodaszámba menne, ha megint két számjegyű sikert érne el. A tabellán tizenkettedik Nagykarácsonynak fontos lenne a pontok begyűjtése, ellenkező esetben tetemes hátrányba kerülnek a Ráckeresztúrral szemben.