A jégkorong Erste Liga hétfői játéknapján érvényesült a papírforma, simán nyert Fehérváron a Debrecen.

Fehérvári Titánok–DEAC 1–5 (0-2, 1-2, 0-1)

Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, 355 néző. V.: Pálkövi Zs., Juhász G., Dorner, Árkovics.

Titánok: Horváth D. – Mangone (1), Szabó B. (1), Balogh B., Mihály, Zion 1 – Horváth M., Kiss R., C. Campbell, Péter, Sárpátki – Imre,

McCutcheon, Almási, Dézsi, Madácsi – Ambrus, Erdély B., Kovács A., Nagy Á., Rétfalvi. Vezetőedző: Kiss Dávid.

DEAC: Gól: Sági, Rutheford, Molnár D., Mazzag D., Essery

Kapura lövés: 37-26

Kiállítás: 8, ill. 12 perc

A mérkőzést megelőző ünnepélyes korongbedobást nem véletlenül kifejezetten Hetényi Zoltánnal, a Fehérváron korábban kilenc szezont lehúzó kapussal szerette volna elvégezni az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia egy U8-as játékosa, a vendégek háló-

őre ismét bizonyította, a liga egyik, ha nem a legjobb kapusa. Kiss Roland lövése indította a találkozót, amit hárított Hetényi, majd kereken két perc múlva a vezetést is megszerezte a DEAC: Vladislav Kuleshov passzát az ex-Titán Mazzag Dániel váltotta gólra, 0-1. Fehérvári helyzetek után két perccel később újabb debreceni gól érkezett, Sági Martin mattolta az Erste Liga-debütáns Horváth Dominikot, 0-2.

Fordulást követően is maradtak támadásban a Titánok, emberelőnybe is kerültek, aztán már amikor úgy tűnt, hogy a két csapat legutóbbi, 1-0-s DEAC-győzelmet hozó találkozójához hasonlóan ezúttal is bevehetetlen marad Hetényi kapuja, Gianni Mangone passzából Mitch Zion bombázott kapásból a vendégek hálójába, 1-2. A hazai helyzeteket felváltották a vendég rohamok, Dominik Novotny lövésénél még nagyot védett Horváth, Kyle Esseri bombája viszont mammutjai között már utat talált a kapuba, 1-3. Ismét mindössze két percet kellett várni a következő gólra, a sakk-mattig kijátszott helyzet végén Molnár Dávid váltotta gólra Salló Barna centerezését, 1-4. A hátrány tudatában sem adták fel a Titánok, Kuleshov kiállítása során több nagy lehetőséget is kidolgoztak, majd az EBEL-ből „lejátszó” Sárpátki Tamás ordító helyzete is kimaradt nyolc perccel a vége előtt. Ami itt kimaradt, az ott bement, éppen egy hatalmas Horváth-védés után David Rutherford ismételhetett, ő pedig kipókhálózta a bal felsőt, 1-5. A legvégére jutott még egy utolsó Hetényi-parádé, egymás után három hatalmas védést bemutatva, az eredmény így már nem változott, ismét győzött a DEAC.