Értékes tapasztalatokat szereztek

Először versenyzett a kisvaszari Rally3-­as szezonnyitón Várkonyi Márk, az Ercsiben élő autóversenyző. A minél jobb eredmény elérése lebegett a szeme előtt.

Mint mondta, egy igazi mély víz volt számukra a futam, hiszen nemcsak a terep, de a navigátora is a hétvégi versenyen debütált.

– Nem voltak még emlékeim a kisvaszari pályáról, hiszen most álltunk itt rajthoz először – nyilatkozta Várkonyi Márk – Egy igazi mély víz volt! A jobbomon a párom, Antus Eszter volt, aki bár már ült mellettem kisebb bemutatók kapcsán, élesben ez volt neki az első. Igyekeztünk videókkal készülni a futamra. Egy Lada 21074, 1.6-os motoros autóval álltunk a rajthoz.

A minimális céljukat teljesítették, befejezték a versenyt, így értékes tapasztalatokkal a tarsolyukban térhettek haza Ercsibe.

– A pálya nyomvonala nagyon tetszett. A meleg ellenére az autó jól teljesített, azonban a saját teljesítményünkkel nem vagyok megelégedve. Sokat hibáztunk, így sajnos a középmezőnyben végeztünk, de dolgozunk rajta, hogy a következő alkalommal már egy jobb eredményt érjünk el – értékelt a versenyző, aki már kiskorában beleszeretett a rallyba, és édesapja biztatására vágott bele.

– Egy rallys évkönyvben pillantottam meg az A-s Zsiguli utolsó mohikánját, Balázs Öcsit. Ekkor dőlt el, hogy mi is építünk egy ilyen versenyautót. 2013-ra készült el, amit azóta is folyamatosan fejlesztünk. A Rally3-ban 2016-ban indultunk először Fehérvárcsurgón, és azóta is ebben az osztályban indulunk. Bízunk benne, hogy sikeres futamokat teljesíthetünk még idén és elcsíphetünk egy-két dobogót.